26 de agosto de 2025 - 14:33

Sorpresa: una serie del 2016 volvió a estar entre las más vistas de Netflix Argentina

Con el estreno de "En el barro" en Netflix, una famosa serie volvió a ser vista masivamente por los fanáticos. De cuál se trata.

image
Por Andrés Aguilera

La serie "En el barro" se consolidó como lo más visto de Netflix en la Argentina, y su éxito arrastró a otra producción nacional que volvió a meterse en el top 10 de la plataforma: " El marginal".

Por Andrés Aguilera
Por Andrés Aguilera

La aclamada ficción carcelaria estrenada en 2016 fue la puerta de entrada al universo que hoy continúa con "En el barro". El regreso de su secuela motivó a los fans a repasar la primera producción y reactivar el fenómeno de este relato oscuro y violento ambientado tras los muros de una prisión ficticia.

image

De qué trata "El marginal"

En "El marginal" la trama se desarrolla en el penal de San Onofre, un espacio caótico donde la corrupción, el poder y la supervivencia dictan las reglas.

La primera temporada se centra en Miguel Palacios (Juan Minujín), un expolicía infiltrado bajo el alias de “Pastor”, que ingresa a la cárcel para investigar el secuestro de la hija de un juez. Su misión es doble: encontrar a la joven y descubrir a los responsables, al mismo tiempo que debe ganarse la confianza de los líderes del penal, los hermanos Borges, encarnados por Nicolás Furtado (Diosito) y Claudio Rissi (Mario).

image

Con el correr de las temporadas, la ficción fue expandiendo sus horizontes narrativos. La serie profundizó en el pasado de los personajes, mostró las luchas de poder entre diferentes bandos –los Borges, los Sub-21 y los presos comunes– y expuso la corrupción sistémica tanto dentro como fuera de los muros.

El realismo crudo con que se retrató la vida carcelaria, sumado a las potentes interpretaciones de su elenco, llevó a la producción argentina a convertirse en un fenómeno internacional. Reconocida con múltiples premios, la ficción marcó un antes y un después en la televisión de la región.

Por Redacción Espectáculos