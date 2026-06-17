17 de junio de 2026 - 22:35

El blooper de Diego Poggi en pleno Mundial: compró una camiseta de Argentina, pero no notó un detalle

El periodista y conductor argentino cometió un error al comprar una camiseta de la Selección y desató risas en las redes sociales. "¿Por qué no me avisaron?"

Diego Poggi se compró una camiseta para alentar a Argentina, pero hubo un detalle que no notó y se hizo viral

Diego Poggi se compró una camiseta para alentar a Argentina, pero hubo un detalle que no notó y se hizo viral

Foto:

Captura TikTok | @poggi
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La pasión por la Selección argentina no tiene límites y en pleno Mundial 2026, son miles los hinchas que ya compraron su camiseta para alentarla. Este fue el caso del conductor Diego Poggi, quien se sumó al furor y decidió conseguir su remera. Sin embargo, no se dio cuenta de un detalle y se viralizó en redes.

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Tras el triunfo de la albiceleste en el debut contra Argelia, el periodista argentino subió un video en su cuenta de TikTok mostrando la camiseta que compró para alentar a la Scaloneta desde Miami. En ese momento, amigos y colegas que lo acompañaban le hicieron notar que la camiseta que llevaba no era de la Selección de fútbol.

"¿Por qué no me avisaron?", reclamó entre risas a sus amigos en el video que superó las 50 mil reproducciones.

El origen del divertido error de Poggi

Horas después, el conductor subió una historia a su cuenta de Instagram y explicó a qué se debió su confusión. Según detalló, adquirió la camiseta en una tienda online que ofrecían remeras de "soccer" de Argentina, Brasil y Canadá. Pero las remeras no tenían el diseño de la Selección argentina de fútbol.

La confusión de Diego Poggi despertó reacciones entre sus seguidores en redes sociales, quienes se rieron por la situación y dejaron divertidos comentarios de consuelo al influencer.

"Que importa que sea de handball, es de Argentina"; "Lizy Tagliani le compro a su hijo el conjunto de racing. Puede fallar. Lo importante son los colores", "No importa, cumple la función alentar a Argentina", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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