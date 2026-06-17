El blooper de Diego Poggi en pleno Mundial: compró una camiseta de Argentina, pero no notó un detalle

El periodista y conductor argentino cometió un error al comprar una camiseta de la Selección y desató risas en las redes sociales. "¿Por qué no me avisaron?"

Diego Poggi se compró una camiseta para alentar a Argentina, pero hubo un detalle que no notó y se hizo viral

La pasión por la Selección argentina no tiene límites y en pleno Mundial 2026, son miles los hinchas que ya compraron su camiseta para alentarla. Este fue el caso del conductor Diego Poggi, quien se sumó al furor y decidió conseguir su remera. Sin embargo, no se dio cuenta de un detalle y se viralizó en redes.

Tras el triunfo de la albiceleste en el debut contra Argelia, el periodista argentino subió un video en su cuenta de TikTok mostrando la camiseta que compró para alentar a la Scaloneta desde Miami. En ese momento, amigos y colegas que lo acompañaban le hicieron notar que la camiseta que llevaba no era de la Selección de fútbol.

Embed - Pensé que era una camiseta de futbol @poggidiego Pensé que era una camiseta de futbol Detox Frequency, Spiritual & Physical Reset, Lower Your Cortisol Level - Manifest Your Dream Life Now "Me acaban de avisar que tengo una camiseta de handball o de vóley", expresó entre risas el influencer. En su defensa, Poggi alegó que vio los colores y pensó que era de fútbol, a lo que sus acompañantes le hicieron notar un detalle importante: tenía un logo con una pelota de handball.

"¿Por qué no me avisaron?", reclamó entre risas a sus amigos en el video que superó las 50 mil reproducciones.

El origen del divertido error de Poggi Horas después, el conductor subió una historia a su cuenta de Instagram y explicó a qué se debió su confusión. Según detalló, adquirió la camiseta en una tienda online que ofrecían remeras de "soccer" de Argentina, Brasil y Canadá. Pero las remeras no tenían el diseño de la Selección argentina de fútbol.