3 de agosto de 2026 - 21:57

Viral: grababa un video en el mar, se le cayó el celular y terminó registrando una escena "espeztacular"

La cámara de su teléfono siguió grabando durante 9 minutos bajo el agua y captó la curiosa reacción de los peces que se acercaron. El video acumula 30 millones de visualizaciones.

Se le cayó el celular al agua y los peces hicieron un espectáculo.

Se le cayó el celular al agua y los peces hicieron un espectáculo.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un descuido durante unas vacaciones terminó dejando un momento que se volvió viral en redes sociales. A una joven se le cayó su teléfono al mar mientras grababa un video con una amiga y, aunque creyó que directamente lo había perdido, el celular siguió filmando una escena inesperada en el fondo del agua.

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El teléfono estuvo cerca de nueve minutos bajo el agua mientras seguía registrando imágenes. Durante ese tiempo, decenas de peces se acercaron a inspeccionarlo. La joven, por su parte, intentaba buscarlo. El video acumula 30 millones de reproducciones, además de los millones de “me gusta” en redes.

Paola contó que justo estaba grabando algunas imágenes mientras nadaba, convencida de que el palo selfie resistiría sin problemas. Sin embargo, una ráfaga de viento terminó jugando una mala pasada, que le tiró el celular al mar. "Pensé que era buena idea grabar unos vídeos", relató la joven.

Después de ello, reconoció que no imaginó que el viento pudiera desestabilizar el soporte y hacer que el celular terminara en el fondo. Algunos peces parecían golpear el dispositivo con curiosidad, además de utilizar su instinto de defensa. Otros simplemente se acercaban lentamente, como si estuvieran posando para una selfie.

En paralelo, Paola buscaba desesperadamente el celular. Finalmente logró recuperarlo gracias a unas gafas de buceo y comprobó que el celular había registrado toda la secuencia. "El video más caro de mi vida, pero creo que mereció la pena", bromeó tras recuperarlo.

Reacción en las redes sociales: “Es’pez’tacular”

El posteo superó los 3 millones de “me gusta” y se llenó de comentarios de los usuarios. Entre los más virales aparecieron frases como “Es un video es’pez’tacular”, “el pez estaba intentando adivinar la contraseña” y "los peces, los protagonistas somos nosotros bb".

Por otro lado, algunos usuarios mencionaron que en vez de subir el video, hubiesen contactado a la empresa creadora del celular para pedirle un "canje". Una internauta escribió: “este es el comercial de iPhone más valioso que he visto”.

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