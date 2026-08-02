Una bailarina de "Pasión de sábado" cuestionó a Luzu TV por burlarse de su trabajo: el descargo

Una bailarina de Pasión de sábado protagonizó una fuerte polémica con Luzu TV luego de que en el programa Antes que nadie reaccionaran con ironías a un video de ella. Se trata de un video donde la bailarina aparece haciendo su performance frente a sus abuelos, quienes la aplaudían desde la tribuna del ciclo televisivo.

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La joven, identificada como Kiara , manifestó su malestar a través de las redes sociales y aseguró que los comentarios realizados al aire representaron una falta de respeto hacia su trabajo y el esfuerzo que implica desarrollarse profesionalmente en la danza.

Todo comenzó durante la emisión del programa de Luzu TV , el panel presentó el video como un caso de "abuelos orgullosos". En ese contexto, Martín Dardik , conocido como Trinche , realizó un comentario irónico al señalar: "No es una diplomatura, pero está ahí, ahí cerquita" .

Mientras se reproducían las imágenes del video publicado por Kiara en TikTok —acompañadas por la frase "Mis abuelos me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta de quién no lo hacía" —, en el estudio Yoyi Francella, Diego Leuco y Muni Seligmann reaccionaron con risas.

Tras viralizarse el fragmento, Kiara publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram , donde expresó su decepción por lo ocurrido. "Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona" , escribió.

La bailarina explicó que continúa perfeccionándose profesionalmente y destacó el compromiso que implica dedicarse a la danza. "Soy una bailarina en formación constante, versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando. No me considero la mejor, pero sí sé el sacrificio, la disciplina y las horas que hay detrás de cada oportunidad", sostuvo.

Asimismo, afirmó que comprende que su trabajo pueda recibir críticas, aunque marcó diferencias con lo sucedido. "No espero que a todos les guste cómo bailo. Lo que sí creo es que hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona", expresó.

Una bailarina de Pasión de sábado cuestionó a Luzu TV tras sentirse ridiculizada por un video viral. redes

El mensaje dirigido a Nicolás Occhiato

En la parte final de su descargo, Kiara mencionó directamente a Nicolás Occhiato, creador de Luzu TV, y cuestionó que en un espacio vinculado al entretenimiento se naturalicen este tipo de comentarios. La bailarina recordó que el conductor mantiene una relación con Flor Jazmín Peña, integrante del mundo de la danza, y señaló que esperaba una mayor sensibilidad hacia quienes desarrollan esa profesión.

Finalmente, reiteró que los comunicadores tienen una responsabilidad respecto del mensaje que transmiten y pidió distinguir entre una opinión y una burla hacia el trabajo de otra persona. Hasta el momento, ninguno de los integrantes de Luzu TV realizó declaraciones públicas sobre la polémica.