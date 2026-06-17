Lionel Messi hizo historia: marcó un triplete e igualó el récord mundialista de Klose

En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , todas las miradas apuntaban a una marca histórica. Horas antes, Francia había derrotado 3-1 a Senegal con una actuación estelar de Kylian Mbappé, autor de dos goles que le permitieron convertirse en el máximo goleador de la historia de la selección francesa y en el máximo artillero de Les Bleus en las Copas del Mundo.

Todo el color de los fanáticos de la Selección Argentina en el debut ante Argelia por el Mundial 2026

El delantero francés, además, había superado algunos registros d e Lionel Messi y volvió a instalar el debate sobre quién lidera la carrera de las grandes figuras de esta generación. Como si fuera poco, este miércoles también hará su estreno Portugal con Cristiano Ronaldo , otro de los nombres llamados a disputar los principales récords del torneo.

Con ese escenario, Lionel Messi llegó al Arrowhead Stadium de Kansas City con una doble misión : conducir a la Argentina en el inicio de la defensa del título y seg uir ampliando una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de los Mundiales.

Y el capitán argentino respondió como lo hizo tantas veces a lo largo de su carrer a. Primero abrió el marcador con una definición precisa para convertir el primer gol de la Albiceleste en la Copa del Mundo 2026. Luego volvió a aparecer en el segundo tiempo para ampliar la ventaja y, más tarde, completó una actuación memorable con su tercer tanto de la tarde.

Con tres goles en el debut mundialista, Lionel Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca de Klose, en una actuación que lo dejó conmovido tras el pitazo final.

El hat-trick no solo encaminó la victoria argentina en el debut, s ino que también tuvo un enorme valor estadístico. Con sus tres goles, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Lágrimas y emoción en una tarde histórica

La imagen que recorrió el mundo llegó después del tercer gol. Messi no pudo contener las lágrimas y se mostró profundamente emocionado en medio del festejo. La escena tuvo un significado especial porque, hasta pocos días antes del encuentro, existían dudas sobre su presencia debido a una molestia física que había condicionado parte de su preparación.

La emoción del capitán reflejó el peso de una marca que parecía inalcanzable. A sus 39 años, volvió a demostrar que sigue compitiendo en la máxima exigencia y que todavía tiene capítulos por escribir en una carrera que ya alcanzó dimensiones extraordinarias.

Un récord construido a lo largo de seis Mundiales

La historia goleadora de Messi en la Copa del Mundo comenzó en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro. No pudo convertir en Sudáfrica 2010, pero luego construyó una progresión impresionante: anotó cuatro goles en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ahora suma tres más en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para la Pulga, de ahora en más todo será record

Además de convertirse en el primer argentino en marcar en cinco ediciones diferentes de un Mundial, el rosarino ya había dejado atrás el récord de Gabriel Batistuta como máximo goleador argentino en la competencia. Ahora, con 16 conquistas, alcanzó un techo excepcional y comparte la cima de la tabla histórica con Klose.

La carrera por los récords sigue abierta. Mbappé avanza a paso firme, Cristiano Ronaldo busca escribir otro capítulo y Messi continúa desafiando el paso del tiempo. Pero en Kansas City, una vez más, el centro de la escena fue para el capitán argentino.

Los máximos goleadores de los Mundiales

POS. NOMBRE PAÍS GOLES Y PARTIDOS

1 Miroslav Klose Alemania 16 goles en 24 partidos (promedio de 0,67)

1 Lionel Messi Argentina 15 goles en 27 partidos (promedio de 0,51)

2 Ronaldo Nazario Brasil 15 goles en 19 partidos (promedio de 0,79)

4 Kylian Mbappe Francia 14 goles en 15 partidos (promedio de 0,93)

5 Gerd Müller Alemania 14 goles en 13 partidos (promedio de 1,08)

6 Just Fontaine Francia 13 goles en 6 partidos (promedio de 2,17)

7 Pelé Brasil 12 goles en 14 partidos (promedio de 0,86)

8 Sandor Kocsis Hungría 11 goles en 5 partidos (promedio de 2,20)

9 Jürgen Klinsmann Alemania 11 goles en 17 partidos (promedio de 0,65)

10 Gabriel Batistuta Argentina 10 goles en 12 partidos (promedio de 0,83)