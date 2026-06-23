El BYD Dolphin Mini se convirtió en la puerta de entrada a la gama de la automotriz china en Argentina. Compacto, completamente eléctrico y pensado principalmente para el uso urbano, se ofrece con dos niveles de equipamiento: GL y GS .

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Según el precio de revista de Infoauto para unidades 0 km, la versión más accesible cuesta $32.531.000 . La alternativa superior se ubica cerca de los $34 millones y agrega, entre otras diferencias, una batería de mayor capacidad y más autonomía.

Los valores de referencia informados para las dos versiones son los siguientes:

BYD Dolphin Mini cuánto cuesta el auto más accesible de la marca china, según el precio de revista (2)

La diferencia entre ambas variantes es de $1.415.000 . Esto representa aproximadamente un 4,3% adicional para pasar de la versión GL a la GS.

Estos montos corresponden al precio de revista , es decir, una valuación orientativa utilizada como referencia dentro del mercado automotor.

Cuál es la versión más barata

La opción de entrada es el Dolphin Mini EV GL, con un valor de referencia de $32.531.000. Es la alternativa para quienes priorizan el menor precio dentro de la gama y buscan un vehículo eléctrico principalmente para recorridos urbanos.

La diferencia central frente al GS está en la batería. La versión GL utiliza una unidad de alrededor de 30 kWh y declara aproximadamente 280 kilómetros de autonomía, de acuerdo con la información difundida por Infoauto al momento del lanzamiento local.

Qué ofrece el BYD Dolphin Mini GS

El Dolphin Mini EV GS cuesta $33.946.000 según la misma guía. Por $1.415.000 adicionales, la principal mejora es una batería de mayor capacidad, cercana a 43 kWh, que eleva la autonomía declarada hasta alrededor de 380 kilómetros.

La versión superior también suma elementos de confort como regulación eléctrica de las butacas delanteras y espejos exteriores rebatibles eléctricamente, según las fichas publicadas para el mercado argentino.

Qué equipamiento comparten las dos versiones

Tanto el GL como el GS ofrecen una dotación tecnológica amplia para un vehículo compacto. BYD destaca una pantalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de control por voz mediante el comando “Hi, BYD”.

Ambos niveles de equipamiento incluyen también tablero digital, climatizador automático, volante multifunción, llantas de aleación de 16 pulgadas y tapizados de cuero sintético.

BYD Dolphin Mini cuánto cuesta el auto más accesible de la marca china, según el precio de revista (1)

En seguridad, la marca informa seis airbags de serie. A esto se suman distintas asistencias a la conducción, como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y sistemas de mantenimiento o advertencia de carril, según versión y configuración local.

Un auto pensado para la ciudad

El Dolphin Mini mide cerca de 3,99 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,59 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,50 metros y el baúl ofrece aproximadamente 308 litros.

Estas dimensiones lo ubican como un citycar compacto, fácil de maniobrar en tránsito urbano y de estacionar en espacios reducidos. Al mismo tiempo, la plataforma eléctrica permite aprovechar mejor el espacio interior que en algunos modelos tradicionales de tamaño similar.