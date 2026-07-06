Siguen las temperaturas críticas en Mendoza con heladas: cuál será la mínima para este miércoles

Este martes en Mendoza continuarán las condiciones de frío extremo, consolidando un panorama invernal en toda la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, pero con registros térmicos críticos en las primeras horas del día.

El día estará caracterizado por un escenario de poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste.

El principal desafío meteorológico para los mendocinos será el gélido amanecer, ya que se prevé que la mínima se desplome hasta los -1°C en los sectores urbanos, registrándose marcas sensiblemente inferiores en las áreas rurales y afectando de forma generalizada a las zonas cultivadas.

Hacia la tarde, el pleno protagonismo del sol mitigará la crudeza ambiental, permitiendo que la máxima alcance los 13°C .

En la zona de cordillera, las condiciones meteorológicas acompañarán la estabilidad de la planicie con cielos mayormente despejados. El reporte oficial anticipa un panorama poco nuboso en cordillera, condición que favorecerá la visibilidad en altura.

Cómo estará el tiempo este miércoles

Para el miércoles 8 de julio, el pronóstico extendido anticipa un cambio en la circulación de las masas de aire y un repunte en el termómetro.

Se prevé un día parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. La radiación vespertina empujará la máxima hasta los 17°C, mientras que la mínima se moderará en los 2°C. En contrapartida, se espera un desmejoramiento en Alta Montaña con nevadas en la zona sur.