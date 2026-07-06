Mendoza se posiciona en oleoturismo: tendrá los primeros especialistas del país

Mendoza marcará un hito para el turismo y la industria olivícola con el egreso de los primeros 17 especialistas en el país en Gestión y Desarrollo de Oleoturismo . Se trata de un segmento en crecimiento y ahora, estos nuevos especialistas pondrán en valor el patrimonio y las experiencias que tienen para ofrecer la provincia.

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Los datos del Observatorio del Oleoturismo, indican que más de la mitad de los establecimientos ya cuenta con experiencias turísticas consolidadas . “El dato confirma que el turismo vinculado al aceite de oliva dejó de ser una actividad emergente para convertirse en una oportunidad concreta de desarrollo económico, turístico y cultural para Mendoza”, destacó el Gobierno de Mendoza.

La especialización, pionera en el país e impulsada por los sectores público y privado, acompaña el crecimiento de una actividad que suma inversiones, nuevas experiencias turísticas y proyectos destinados a revalorizar el patrimonio olivícola mendocino.

Ahora, están a punto de egresar los primeros 17 alumnos en la Especialización en Gestión y Desarrollo de Oleoturismo . Provienen de distintos departamentos de Mendoza y se desempeñan tanto en organismos públicos como en empresas privadas vinculadas al turismo y a la actividad olivícola.

La capacitación se desarrolla en la sede central de Don Bosco, en Rodeo del Medio.

Crece el oleoturismo en Mendoza: egresan los primeros expertos en la vincualción entre el oliva y el turismo. Foto: Gobierno de Mendoza

La propuesta busca formar profesionales capaces de diseñar y gestionar experiencias de oleoturismo, valorizar el patrimonio olivícola, desarrollar estrategias de marketing y comercialización, aplicar técnicas de análisis sensorial y comprender en profundidad el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra.

La diplomatura es impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto con Don Bosco, cuenta con el acompañamiento de los municipios de Maipú, Lavalle y General San Martín, el apoyo de Asolmen y el reconocimiento oficial de la Dirección General de Escuelas.

Con carga de 220 horas reloj, de las cuales 154 son presenciales, la especialización es coordinada por Alejandro Martínez, integrante del equipo de Mendoza Oliva Bien, el programa de oleoturismo impulsado por el Emetur. El cuerpo docente está integrado por profesionales de Don Bosco y del Ente de Turismo, incluida su presidenta, Gabriela Testa.

Un buen contexto para la actividad en Mendoza

Desde el Gobierno ponen el acento en que la especialización integra un escenario de expansión del oleoturismo mendocino, donde conviven nuevas propuestas turísticas, proyectos de conservación del patrimonio y experiencias gastronómicas.

La buena cosecha 2026 en términos de volumen, el éxito de la tercera edición del Festival Provincial del Envero en Lavalle, el proyecto del Museo del Olivo y el Aceto en Maipú, el desarrollo de nuevas experiencias turísticas y gastronómicas y diversas iniciativas de preservación del patrimonio olivícola reflejan el impulso que hoy vive esta actividad en Mendoza.

Uno de los casos más destacados es el rescate de olivos centenarios. En 2018, Pablo Flores comenzó a recuperar ejemplares destinados a la erradicación en Beltrán. Posteriormente, Gabriel Guardia dio continuidad al proyecto mediante una guardería de olivos recuperados, incorporando además propuestas de paisajismo con especies de bajo consumo hídrico y vegetación autóctona. Actualmente, Flores cuenta con una finca de 700 olivos que serán reubicados para preservar este patrimonio.

Otro proyecto emblemático es el Santuario de Olivos impulsado por Emilio Cicero en Coquimbito, Maipú. Desde 2015 alberga alrededor de 5.000 ejemplares centenarios rescatados del avance urbano, a los que se suman otros 4.000 árboles preservados en un predio cercano denominado El Paraíso. La iniciativa recibió reconocimiento internacional por su aporte a la conservación del patrimonio olivícola.

Nuevas propuestas de formación

El crecimiento del sector también se refleja en nuevas propuestas de formación. La Fundación Seminare dicta desde 2006 el curso Sommelier de Aceite de Oliva, una capacitación con dos décadas de trayectoria que forma profesionales capaces de interpretar, valorar y comunicar el patrimonio olivícola desde una perspectiva científica, sensorial, cultural y humana. La próxima edición comenzará el 19 de agosto.

A estas iniciativas se suma un nuevo Punto Oliva en Luján de Cuyo, que funciona dentro de un restaurante tradicional de Mendoza (Cavas Don Guillermo). Allí, los visitantes recorren la historia del olivo, conocen el proceso de elaboración del aceite y participan en experiencias de análisis sensorial y maridaje con quesos y vinos.