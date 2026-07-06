6 de julio de 2026 - 13:58

Abre la NBA Store en Mendoza: fecha, precios y cómo será el megalocal

Con ropa, calzado y merchandising de la liga de básquet estadounidense, la provincia es el primer destino de la popular marca fuera de Buenos Aires.

Primera NBA Store en Mendoza

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Los Andes
Primera NBA Store en Mendoza

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Adquirir la camiseta de Stephen Curry, tener las últimas Air Jordan o vestir la gorra oficial de los Knicks será posible en Mendoza con la apertura de la NBA Store en Guaymallén, la segunda tienda oficial en el país después de la inaugurada el año pasado en Buenos Aires.

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Con amplia expectativa en las redes sociales, el megalocal de la NBA, ubicado junto a la tienda Dash en Paso de los Patos y Moldes (Dorrego), abrirá este jueves 9 de julio (feriado) a las 10 de la mañana y atenderá de lunes a domingo, de 10 a 20.30 horas.

En los últimos días, se incrementó el movimiento en el galpón cercano al Chango Más de Dorrego con la instalación de la imponente fachada, el equipamiento interior, el entrenamiento de los nuevos empleados y el rediseño del galpón, en lo que representa uno de los movimientos más fuertes del retail en Mendoza.

Primera NBA Store en Mendoza

Primera NBA Store en Mendoza

Tal como pudo comprobar Los Andes, la tienda mendocina tendrá un ambiente a tono con el básquet estadounidense y apoyado fuertemente en la última tecnología inmersiva. Detrás de la franquicia está AIM Group, compañía argentina de retail que incluye a otras marcas como Dash y Grid, también con presencia local.

Al igual que en Buenos Aires, la NBA Store de Mendoza tendrá ropa, zapatillas, accesorios y merchandising oficial de Los Angeles Lakers, los Warriors, Celtics, Knicks, Spurs, Chicago Bulls y más, así como una cancha indoor para encestar y probar la indumentaria, exposición de camisetas, pantallas LED y un NBA Café, prometiendo convertirse en un nuevo polo de entretenimiento.

Entre las marcas presentes figuran Nike, Wilson, Mitchell & Ness, Under Armour, Puma, Adidas y Jordan.

Primera NBA Store en Mendoza

Primera NBA Store en Mendoza

Los precios, según la web oficial, anticipan camisetas oficiales -tanto actuales como retro- entre $39.999 y $179.999, buzos desde $54.999 y calzado deportivo entre $49.999 y $449.990, de acuerdo a la marca y el modelo.

NBA Store en Martínez (Buenos Aires)

NBA Store en Martínez (Buenos Aires)

NBA Store en Martínez (Buenos Aires)

NBA Store en Martínez (Buenos Aires)

El arribo de la NBA Store se da en un escenario de mayor apertura comercial con la flexibilización de las importaciones y la reducción de los impuestos para el ingreso de ropa y calzado, además de un creciente interés por la liga de básquet más importante del mundo.

La final del pasado 13 de junio tuvo como campeón a los Knicks de Nueva York, que cortaron 53 años de sequía tras imponerse ante los Spurs.

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