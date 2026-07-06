Banco Nación lanzó un préstamo para unificar deudas: cómo funciona y quiénes pueden acceder

Quienes tengan deudas en distintas entidades financieras y cobren su sueldo en el Banco Nación —o decidan trasladar allí la acreditación de sus haberes— podrán acceder desde el 8 de julio a una nueva línea de crédito destinada a unificar todas sus obligaciones en una sola cuota mensual.

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La entidad lanzó un préstamo de consolidación de deudas en UVA que permitirá cancelar créditos tanto del propio Banco Nación como de otras entidades financieras, con montos de hasta $100 millones y plazos de hasta 10 años . El objetivo es aliviar la carga financiera de los clientes y facilitar una administración más ordenada de sus compromisos.

Según informó el banco, el otorgamiento estará sujeto al análisis crediticio de cada solicitante y los fondos no se entregarán directamente al cliente, sino que se destinarán a cancelar las deudas incluidas en la operatoria.

La línea está dirigida a clientes que perciben sus ingresos en el Banco Nación o que trasladen allí el cobro de sus haberes.

Podrán incluirse deudas tanto en situación regular como irregular —siempre que no estén judicializadas— mantenidas con el Banco Nación o con otras entidades del sistema financiero.

Los préstamos tendrán un monto máximo de $100 millones y un plazo de devolución de hasta 120 meses. Al tratarse de una línea expresada en UVA, la tasa será de UVA más 12% nominal anual para deudas con entre 30 y 90 días de atraso, y de UVA más 14% para aquellas con más de 90 días de mora.

Además, los clientes podrán optar por un mecanismo de cobertura que limita el crecimiento de la cuota mediante el coeficiente CVS, abonando una prima adicional.

Un ejemplo del ahorro en la cuota

Desde el Banco Nación señalaron que un cliente que actualmente destina $619.000 mensuales al pago de distintos préstamos podría reducir ese compromiso a una primera cuota de $186.535 mediante la consolidación de sus obligaciones.

Esto implicaría una disminución de $432.465 por mes, aunque el crédito se extendería por un plazo mayor y mantendría el ajuste propio de los préstamos UVA.

Quiénes pueden acceder

La operatoria está destinada a clientes que registren una cuota vencida e impaga en situación 1 o 2 dentro del Banco Nación y deudas regulares o irregulares de hasta situación 4 en otras entidades financieras.

En cambio, quedarán excluidas las personas que hayan registrado deudas en situación 5 o superior en cualquiera de los últimos 12 meses, de acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central.

Otra condición es que la relación entre la cuota y los ingresos del solicitante no podrá superar el 25% de sus ingresos netos.

Desde cuándo estará disponible

La nueva línea comenzará a operar el próximo 8 de julio en todas las sucursales del Banco Nación.

Se trata de la quinta herramienta lanzada por la entidad para asistir a personas con dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En este caso, la principal novedad es que permite reunir en un único préstamo las deudas mantenidas con diferentes bancos, simplificando el pago y reduciendo el monto de la cuota mensual inicial.