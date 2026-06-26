Banco Nación lanza línea UVA para deudas en mora: cómo funciona el nuevo plan de regularización

El Banco Nación presentó una nueva línea UVA orientada a la regularización de deudas en mora , en el marco de su Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad. La medida busca ofrecer alternativas concretas para ordenar compromisos de consumo vencidos y mejorar la capacidad de pago de los usuarios en situación irregular.

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La iniciativa se suma a otras herramientas ya vigentes del banco y está dirigida a clientes con distintos niveles de atraso crediticio. Según la entidad, el objetivo es ampliar el acceso a soluciones de refinanciación y acompañar a quienes enfrentan dificultades financieras, especialmente en el segmento de consumo. La nueva herramienta comenzará a estar disponible a partir del lunes 29 de junio , y los interesados deberán gestionarla de forma presencial en sucursales del Banco Nación.

El Banco Nación incorporó una nueva herramienta de financiamiento dentro de su estrategia de regularización de clientes en mora. La línea permite refinanciar deudas de consumo en pesos o en UVA (ajustadas por CER) y está destinada a usuarios clasificados en situación irregular ( niveles 3, 4 o 5 según el BCRA ).

La línea UVA permite refinanciar deudas de consumo en pesos o ajustadas por CER con condiciones diferenciadas según el cliente.

Entre los principales puntos del programa se destacan:

La entidad explicó que el acceso a la tasa preferencial depende del cobro de haberes en el propio banco. En ese caso, se aplica una TNA fija del 12% , mientras que para el resto de los clientes la tasa asciende al 14% . Para sostener el beneficio, se exige mantener la acreditación de haberes durante toda la vida del crédito.

Línea UVA Banco Nacion La medida incluye plazos de hasta 10 años, tasas del 12% o 14% y opciones de tope de cuota vinculadas al CVS.

Además, el programa contempla distintos perfiles de usuarios:

Personas en actividad laboral, jubilados y pensionados que cobren en Banco Nación

que cobren en Banco Nación Autónomos y monotributistas , incluso sin acreditación de haberes en la entidad

, incluso sin acreditación de haberes en la entidad Deudores de microempresas o emprendedores dentro de cartera de consumo

El esquema también incorpora la posibilidad de limitar el impacto de las actualizaciones por UVA mediante un tope vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), lo que permite atenuar el desfasaje entre inflación y evolución de ingresos.

Cómo se complementa la línea UVA con el resto del programa del Banco Nación

La nueva línea UVA no funciona de manera aislada, sino que se integra a un conjunto más amplio de herramientas de saneamiento financiero impulsadas por el Banco Nación para clientes en mora. En ese sentido, la entidad viene sumando alternativas para distintos niveles de endeudamiento y comportamiento crediticio.

Entre las principales medidas complementarias se encuentran:

Unificación de deudas para personas humanas con atrasos en cuotas (hasta 10 años de plazo)

Refinanciación de saldos de tarjetas de crédito

Consolidación de deudas múltiples, tanto dentro como fuera del banco

Estas opciones buscan facilitar la reorganización de obligaciones financieras y reducir el nivel de incumplimiento, especialmente en segmentos de consumo que presentan mayor vulnerabilidad económica.