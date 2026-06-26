El dólar oficial cerró la semana sin cambios, pero ya acumula una suba de 4,5% en junio

El dólar oficial en la pizarra del Banco Nación cerró la semana sin cambios en su cotización. Sin embargo, la suba que acumula desde que inició junio escala y queda al borde del 5% mensual , por encima de la inflación esperada para el mismo mes.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio minorista finalizó el viernes sin cambios en el precio de su cotización, a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, aunque encadenó su segunda semana consecutiva al alza.

Y es que desde el 1 de junio, el dólar oficial lleva ganados aproximadamente $50, el equivalente a 4,5% . La presión que ejercen el pago del aguinaldo, el consumo del Mundial 2026 y una mayor cobertura ante tasas de interés negativas presionan sobre la cotización.

En el tipo de cambio mayorista, el dólar se mantuvo sin cambios y culminó la semana en $1.477, tras haber alcanzado su valor más alto desde noviembre último ($1.479) . A pesar de rozar los $1.480, se mantiene alejado del techo cambiario (actualmente en $1.800,75).

El dólar oficial cerró este viernes a $1.495 para la venta y $1.445 para la compra en las pizarras del Banco Nación.

En los segmentos financieros, el MEP superó los $1.500 hasta los $1.501,5 (+0,07% ) y el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,01% y cerró en $1.542,8. Para el tipo de cambio paralelo, el dólar “blue” perdió un 1% para cerrar en $1.515.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue sumando divisas, aunque modera el ritmo de compras.

El jueves compró US$50 millones, equivalente al 8,1% del volumen total del Mercado Libre de Cambios (MLC). Al cierre, lleva adquiridos US$11.040 millones desde que implementó la “fase 4” del programa monetario a comienzos de año.

Las reservas internacionales cerraron en US$46.961 millones, con un aumento de US$24 millones en el stock diario.