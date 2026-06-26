26 de junio de 2026 - 22:05

El dólar oficial cerró la semana sin cambios, pero ya acumula una suba de 4,5% en junio

La demanda de empresas y ahorristas, impulsada por el pago del aguinaldo, el consumo asociado al Mundial y la búsqueda de cobertura frente a tasas negativas, sostuvo la presión cambiaria durante el mes.

El dólar cerró la semana sin cambios, pero ya acumula una suba de 4,5% en junio

El dólar cerró la semana sin cambios, pero ya acumula una suba de 4,5% en junio

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial en la pizarra del Banco Nación cerró la semana sin cambios en su cotización. Sin embargo, la suba que acumula desde que inició junio escala y queda al borde del 5% mensual, por encima de la inflación esperada para el mismo mes.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio minorista finalizó el viernes sin cambios en el precio de su cotización, a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, aunque encadenó su segunda semana consecutiva al alza.

Y es que desde el 1 de junio, el dólar oficial lleva ganados aproximadamente $50, el equivalente a 4,5%. La presión que ejercen el pago del aguinaldo, el consumo del Mundial 2026 y una mayor cobertura ante tasas de interés negativas presionan sobre la cotización.

dólar miércoles 1 de abril
El dólar oficial cerró este viernes a $1.495 para la venta y $1.445 para la compra en las pizarras del Banco Nación.

El dólar oficial cerró este viernes a $1.495 para la venta y $1.445 para la compra en las pizarras del Banco Nación.

En el tipo de cambio mayorista, el dólar se mantuvo sin cambios y culminó la semana en $1.477, tras haber alcanzado su valor más alto desde noviembre último ($1.479). A pesar de rozar los $1.480, se mantiene alejado del techo cambiario (actualmente en $1.800,75).

Otras cotizaciones

En los segmentos financieros, el MEP superó los $1.500 hasta los $1.501,5 (+0,07%) y el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,01% y cerró en $1.542,8. Para el tipo de cambio paralelo, el dólar “blue” perdió un 1% para cerrar en $1.515.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue sumando divisas, aunque modera el ritmo de compras.

El jueves compró US$50 millones, equivalente al 8,1% del volumen total del Mercado Libre de Cambios (MLC). Al cierre, lleva adquiridos US$11.040 millones desde que implementó la “fase 4” del programa monetario a comienzos de año.

Las reservas internacionales cerraron en US$46.961 millones, con un aumento de US$24 millones en el stock diario.

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