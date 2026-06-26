Empleados de Comercio con aumento paritario: cómo quedan los sueldos en julio 2026

Los empleados de comercio comienzarán a percibir en julio 2026 una nueva escala salarial tras el aumento del acuerdo paritario del sector. La medida surge de la incorporación al salario básico de sumas que hasta ahora se abonaban como conceptos no remunerativos.

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El cambio impacta en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y modifica la base de cálculo de los sueldos, adicionales y futuros aumentos, con efecto en todas las categorías de la actividad mercantil.

La actualización salarial se explica por la incorporación al básico de sumas no remunerativas acordadas en la última negociación del sector. Se trata de montos que hasta ahora se abonaban por fuera del salario básico y que pasan a integrar la estructura salarial formal.

Los empleados de comercio recibirán antes el aumento previsto para enero, una parte se cobró en agosto (10%), y otra en septiembre (10%) y noviembre (11%). Foto: Orlando Pelichotti

En ese marco, se incorporan al básico $100.000 no remunerativos y un adicional extraordinario de $20.000 , lo que redefine la base de cálculo para la liquidación de haberes y también impacta en adicionales, aguinaldo y vacaciones.

Con esta actualización, las escalas salariales de referencia para jornada completa quedan conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Administrativos

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445 Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos La paritaria incorporó sumas no remunerativas al salario básico. Gentileza

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Estos valores corresponden a los salarios básicos de referencia para jornada completa. El ingreso final puede variar según adicionales como presentismo, antigüedad, comisiones, manejo de caja y horas extras, entre otros conceptos del convenio.

Cuánto cobra un cajero por 4 horas, 5 días a la semana en julio 2026

Para estimar el salario de un cajero con jornada reducida de 4 horas diarias, 5 días a la semana (20 horas semanales), se toma como referencia una jornada completa de 48 horas. Esto representa aproximadamente el 41,6% del salario full time.

Con base en las escalas de cajeros, los ingresos estimados para media jornada quedan en torno a:

Categoría A ( $1.249.646 full time): alrededor de $520.000 mensuales

full time): alrededor de mensuales Categoría B ( $1.255.270 full time): alrededor de $522.000 mensuales

full time): alrededor de mensuales Categoría C ($1.262.499 full time): entre $525.000 y $530.000 mensuales

Estos montos son estimaciones proporcionales y pueden variar según los adicionales del convenio, como presentismo, antigüedad o plus por manejo de caja, que pueden incrementar el salario final de manera significativa.

Además, al haberse incorporado sumas al básico, la actualización también impacta en el cálculo de aguinaldo, vacaciones y futuros aumentos, consolidando una mejora en la base salarial del sector mercantil.