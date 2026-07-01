Cuánto pagás si refinanciás una deuda de $30 millones con el préstamo UVA del Banco Nación

La nueva línea UVA del Banco Nación ya está vigente. Un ejemplo muestra cuánto sería la cuota inicial para refinanciar una deuda de $30 millones.

El Banco Nación ya ofrece la nueva línea UVA para refinanciar deudas de consumo en mora con plazos de hasta 120 meses.

El Banco Nación tiene desde esta semana disponible su nueva línea UVA para clientes con deudas en mora, una herramienta que permite refinanciar obligaciones de consumo con un plazo de hasta 120 meses. La propuesta forma parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad y ofrece tasas diferenciadas según el perfil del solicitante.

Quienes estén evaluando acceder a este financiamiento pueden tomar como referencia un ejemplo concreto. Con el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) en $2.018,25, informado por el Banco Central de la República Argentina para este 1 de julio de 2026, es posible estimar cuál sería la cuota inicial para refinanciar una deuda de $30.000.000, aunque el monto variará con la actualización diaria de la UVA.

Banco Nación Una deuda de $30.000.000 permite calcular una cuota inicial estimada según el valor vigente de la UVA informado por el BCRA. ¿Cuánto pagás por refinanciar una deuda de $30.000.000 con el Banco Nación? Una deuda de $30.000.000 equivale actualmente a unas 14.864 UVA, tomando como referencia el valor vigente de $2.018,25 por unidad. Es importante aclarar que el dinero no se entrega al cliente.

El Banco Nación destina el préstamo directamente a cancelar o refinanciar las deudas alcanzadas por el programa, ya sea con la propia entidad o con otros acreedores cuando corresponda. De esta manera, el solicitante deja de tener las obligaciones originales y pasa a contar con un único préstamo bajo las condiciones de la línea UVA.

Si el crédito se otorga a 120 meses y con la Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12% para quienes acreditan sus haberes en el Banco Nación, la primera cuota estimada es de aproximadamente $430.300.