Cuánto pagás si refinanciás una deuda de $30 millones con el préstamo UVA del Banco Nación

El Banco Nación tiene desde esta semana disponible su nueva línea UVA para clientes con deudas en mora, una herramienta que permite refinanciar obligaciones de consumo con un plazo de hasta 120 meses. La propuesta forma parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad y ofrece tasas diferenciadas según el perfil del solicitante.
Quienes estén evaluando acceder a este financiamiento pueden tomar como referencia un ejemplo concreto. Con el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) en $2.018,25, informado por el Banco Central de la República Argentina para este 1 de julio de 2026, es posible estimar cuál sería la cuota inicial para refinanciar una deuda de $30.000.000, aunque el monto variará con la actualización diaria de la UVA.
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Una deuda de $30.000.000 permite calcular una cuota inicial estimada según el valor vigente de la UVA informado por el BCRA.
¿Cuánto pagás por refinanciar una deuda de $30.000.000 con el Banco Nación?
Una deuda de $30.000.000 equivale actualmente a unas 14.864 UVA, tomando como referencia el valor vigente de $2.018,25 por unidad. Es importante aclarar que el dinero no se entrega al cliente.
El Banco Nación destina el préstamo directamente a cancelar o refinanciar las deudas alcanzadas por el programa, ya sea con la propia entidad o con otros acreedores cuando corresponda. De esta manera, el solicitante deja de tener las obligaciones originales y pasa a contar con un único préstamo bajo las condiciones de la línea UVA.
Si el crédito se otorga a 120 meses y con la Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12% para quienes acreditan sus haberes en el Banco Nación, la primera cuota estimada es de aproximadamente $430.300.
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El préstamo no se deposita en la cuenta del cliente, el Banco Nación destina los fondos directamente a cancelar o refinanciar las deudas alcanzadas por el programa.
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Antes de solicitar el préstamo, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- La cuota inicial es una estimación y cambiará durante la vida del crédito.
- El capital del préstamo está expresado en UVA y se ajusta por CER.
- Las cuotas evolucionarán según el valor diario de la UVA.
- Los clientes que no acrediten sus haberes en el Banco Nación accederán a una TNA fija del 14%.
- Quienes cobran el sueldo en la entidad pueden contratar un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que limita el crecimiento de la cuota cuando la actualización por UVA supera la evolución de los salarios.
Quiénes pueden acceder a la refinanciación de deudas
La línea está destinada a clientes clasificados en situación irregular (categorías 3, 4 o 5, según la normativa del Banco Central) y permite refinanciar deudas de consumo originadas tanto en pesos como en UVA.
Entre las principales características del préstamo se destacan:
- Plazo máximo de hasta 120 meses.
- Sistema de amortización francés.
- Disponible para trabajadores, jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, además de autónomos, monotributistas y clientes que no acrediten ingresos en la entidad.
- La solicitud debe realizarse de manera presencial en las sucursales del Banco Nación.