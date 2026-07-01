La trampa de los balances: Rentabilidad real frente al espejismo del flujo de caja en la construcción

Distinguir entre la rentabilidad contable y el flujo de caja es fundamental para la salud financiera de los proyectos inmobiliarios y de construcción.

La dinámica puede convertirse en una trampa peligrosa si se confunde el flujo de caja diario con la rentabilidad real del negocio.

Quienes gestionan proyectos constructivos conocen de cerca una paradoja muy común en la actividad: las obras avanzan, el movimiento de proveedores es constante y las cuentas bancarias registran ingresos continuos por preventas o acopios de materiales. Todo parece marchar sobre ruedas. Sin embargo, esta dinámica puede convertirse en una trampa peligrosa si se confunde el flujo de caja diario con la rentabilidad real del negocio.

Esta distorsión es uno de los ejes centrales que analiza la economista mendocina Elena Alonso en su reciente libro, titulado Los números hablan, pero a veces mienten. A través de su obra, Alonso propone una mirada cruda y analítica sobre la gestión corporativa, advirtiendo que los balances y los datos financieros, si se leen de manera aislada o superficial, pueden construir un espejismo de prosperidad que termine asfixiando a las organizaciones.

El diagnóstico de Elena Alonso: cuando el autoengaño domina la gestión En Los números hablan, pero a veces mienten, la autora desmitifica la supuesta frialdad de los datos y pone el foco en el factor humano. Alonso sostiene que los números reflejan la realidad tal cual es, pero somos los propios gestores y empresarios quienes nos autoengañamos para evitar enfrentarnos a escenarios incómodos o decisiones difíciles.

En un mercado tan expuesto a variables externas como el de la construcción, este sesgo de positividad suele manifestarse al proyectar costos fijos y variables sin contemplar el impacto real de la inflación, la devaluación de la moneda o la carga impositiva real que erosiona los márgenes de ganancia. El ingreso constante por cuotas de fideicomisos o avances de obra genera una sensación de riqueza que muchas veces oculta que el costo de reposición de los materiales está licuando el beneficio neto.

Construcción: Hackear los sesgos emocionales para asegurar el futuro El libro de Alonso funciona como un manual de supervivencia empresarial al recordar que la rentabilidad no es una métrica de vanidad, sino el oxígeno indispensable para que una estructura pueda sostenerse en el mediano y largo plazo. Sin rentabilidad genuina, no hay capacidad de reinversión ni margen para absorber los imprevistos típicos de cualquier obra civil.