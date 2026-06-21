Salió Cuyo Construye: una radiografía completa sobre el presente y el futuro de la construcción

La vivienda cambió drásticamente en Mendoza y San Juan , y con ella también las prioridades de quienes deciden proyectar y edificar. Impulsados por las nuevas rutinas laborales, los cambios en las dinámicas familiares y el aumento en los costos de mantenimiento, los proyectos actuales ya no responden únicamente a cuestiones estéticas, sino a nuevas formas de habitar. En este escenario, la nueva edición del suplemento especial Cuyo Construye ofrece un recorrido exhaustivo por las soluciones arquitectónicas, los desarrollos inmobiliarios de vanguardia y las tecnologías revolucionarias que marcan la agenda del sector en este 2026.

Uno de los principales vectores de análisis en esta edición es el desplazamiento de la demanda: la cantidad de metros cuadrados nominales dejó de ser el principal criterio a la hora de diseñar una casa, priorizándose la eficiencia y la calidad ambiental. Referentes del sector, como el arquitecto Jorge Lazo (vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza), señalan que los clientes hoy se involucran en aspectos técnicos clave como la orientación solar, la calidad de la carpintería y el vidriado para optimizar el consumo energético en climas áridos.

A esta conciencia bioclimática se suma el regreso a la "honestidad material" que destaca el arquitecto Nicolás Guerra, caracterizada por el uso del ladrillo, el hormigón y la madera con su identidad propia y vinculada al paisaje local. Asimismo, la distribución interna se ha transformado por completo. El home office se consolidó a través de espacios híbridos o rincones integrados que garantizan condiciones reales de concentración sin necesidad de un cuarto cerrado, mientras que la cocina se consagró como el centro social del hogar mediante sistemas abiertos pero sofisticados, que incorporan cerramientos vidriados corredizos o segundas zonas de apoyo ocultas para la operatividad diaria.

La edificación no urbana está experimentando su propio cambio de paradigma hacia la preservación de los recursos naturales. El suplemento incluye un informe especial sobre el crecimiento acelerado en el uso de biodigestores para el tratamiento primario de aguas residuales domésticas (negras y grises) en sectores rurales y residenciales de campo en San Juan.

Frente a la tradicional cámara séptica, firmas líderes del mercado regional como Rotoplas, Waterplas y Katsuda impulsan estos contenedores herméticos de polietileno de alta densidad (HDPE). Esta tecnología no solo previene de manera higiénica la contaminación de las napas subterráneas y erradica los malos olores, sino que además ofrece un sistema autolimpiante de lodos y permite reutilizar el recurso hídrico filtrado para el riego, una ventaja crítica para las condiciones geográficas de las zonas áridas.

Innovación tecnológica y el desembarco de la impresión 3D

La búsqueda de optimización en tiempos y costos ha traído a la Argentina hitos tecnológicos que parecían del futuro. Esta edición detalla el impactante desembarco de la impresión 3D de hormigón en el mercado inmobiliario nacional, un sistema que utiliza maquinaria de gran escala para depositar capas sucesivas de material cementicio y es capaz de levantar la "obra gris" de una vivienda de 120 metros cuadrados en apenas 48 horas.

A través de alianzas estratégicas entre empresas privadas como Grondplek y Techint, y desarrollos de universidades públicas como la Universidad Nacional de La Plata orientados a viviendas sociales, esta innovación promete una reducción de costos de hasta el 30% y una mejora del 35% en los tiempos de ejecución tradicional. Estructuras antisísmicas y de alta durabilidad demuestran que la automatización ya edifica realidades en el país, requiriendo en paralelo mano de obra altamente especializada para las terminaciones finales e instalaciones sanitarias.

Inversiones, minería y nuevos desarrollos inmobiliarios de primer nivel

El panorama económico y de inversión del sector constructivo convive entre los desafíos de la actividad privada y las grandes expectativas de desarrollo regional. Por un lado, el rubro del acero y el metal en San Juan, representado por firmas como Alumetal, se mantiene expectante y preparado ante el inminente crecimiento de la demanda que generarán los grandes proyectos mineros como Vicuña y el financiamiento externo para infraestructura.

Por otro lado, los desarrollos vinculados a la naturaleza y el bienestar ganan un fuerte protagonismo en el segmento de alta gama. En Mendoza Norte, se presenta "La Aldea Alta", un exclusivo master plan de 23 unidades residenciales emplazadas al pie de la montaña que fusiona la arquitectura de Gustavo Albera con una imponente infraestructura deportiva y social.

Cerrando este mapa regional de inversiones, el suplemento analiza el éxito de "Graciana Apart & Rooms" en La Florida, San Luis. Ubicado dentro del consolidado barrio cerrado Rifugio Nel Lago, este condominio bajo el formato de Condo Hotel atrae a un gran porcentaje de inversores de Mendoza, San Juan y Córdoba. Con unidades totalmente equipadas, tecnología de gestión y un centro de bienestar integral, representa el ejemplo perfecto de cómo los activos asociados al turismo, el descanso al aire libre y la flexibilidad de uso residencial se consolidan como las variables más valoradas de este invierno de 2026.

Para descargar el suplemento de la construcción

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