Los arquitectos solucionaron este error de construcción que hace que una casa pierda calor incluso con la calefacción encendida

Muchas personas creen que si una casa tiene una buena estufa o un sistema moderno de calefacción ya está preparada para enfrentar el invierno. Sin embargo, expertos en arquitectura, construcción y eficiencia energética coinciden en que uno de los principales responsables de la pérdida de calor no suele estar en los equipos , sino en un error de diseño o ejecución que pasa desapercibido dentro del hogar .

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El problema se conoce como puente térmico y aparece cuando determinados materiales o sectores de la construcción permiten que el frío exterior atraviese la envolvente de la vivienda. Como consecuencia, el calor generado en el interior se escapa mucho más rápido, obligando a los sistemas de calefacción a trabajar constantemente.

Esto no solo reduce el confort de los ambientes, sino que también incrementa significativamente el gasto energético.

Los puentes térmicos suelen aparecer en uniones entre paredes y techos, vigas de hormigón, marcos de ventanas o sectores donde el aislamiento quedó interrumpido.

En esos puntos se genera una transferencia de temperatura mucho más intensa que en el resto de la estructura.

Por esa razón, una habitación puede sentirse fría incluso cuando la calefacción permanece encendida durante varias horas.

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Las señales que ayudan a detectarlo

Los arquitectos explican que existen algunos indicios muy claros.

Uno de ellos es la aparición de humedad o moho en esquinas específicas de la vivienda.

También pueden percibirse paredes notablemente más frías al tacto o diferencias de temperatura entre sectores cercanos.

En muchos casos, las condensaciones en ventanas durante el invierno están relacionadas con este fenómeno.

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La solución que utilizan los especialistas

La respuesta más efectiva consiste en reforzar el aislamiento térmico de las zonas problemáticas.

Actualmente se utilizan paneles aislantes, sistemas de fachada ventilada, dobles muros y carpinterías con ruptura de puente térmico.

En viviendas existentes, algunas mejoras pueden realizarse sin necesidad de grandes obras.

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Ventanas y techos: los puntos más críticos

Diversos estudios sobre eficiencia energética muestran que una gran parte de las pérdidas de calor se produce a través de ventanas mal aisladas y techos con poca protección térmica.

Por eso, los especialistas recomiendan revisar estos sectores antes de invertir en equipos de calefacción más potentes.

Una casa cálida no depende solo de la calefacción

Los expertos en arquitectura coinciden en que la eficiencia energética comienza en el diseño y en la calidad constructiva.

Corregir los puentes térmicos permite conservar mejor el calor, reducir el consumo energético y mejorar el confort dentro del hogar.

Muchas veces, el problema no está en la estufa. Está escondido en las paredes.