17 de junio de 2026 - 18:57

El costo de la construcción registró una suba de 2,7% en mayo, según el Indec

El incremento estuvo impulsado principalmente por los gastos generales y la mano de obra, mientras que la variación interanual alcanzó el 29%.

El costo de construcción registró una suba de 2,7% en mayo, según el Indec.

El costo de construcción registró una suba de 2,7% en mayo, según el Indec.

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Los Andes | Redacción Economía
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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este aumento llevó al 29% acumulado interanual. Cabe destacar que, tal como informó el instituto en su informe mensual, el nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) corresponde al Gran Buenos Aires.

Según el informe, en niveles generales la variación interanual fue del 29%, la mensual del 2,7% y la acumulada del 12,8%.

A su vez, desglosó los detalles de cada variante según el costo de los materiales, la mano de obra y los gastos generales.

En cuanto a los materiales, el informe señala que fue del 1,6% involucrando a productos plásticos (6,5%), productos aislantes (4,2%), ladrillos y otros productos cerámicos (2,7%), hierro para la construcción (-0,1%), ascensores (-0,2%) y vidrios (-0,4%).

Construcción indec mayo
El costo de la construcción subió 2,7% en mayo de 2026

El costo de la construcción subió 2,7% en mayo de 2026

Por otro lado, la mano de obra aportó el 3,5%: mano de obra calificada (3,8%) y subcontratos de mano de obra (1,9%).

En el informe, se ha supuesto que las tareas de albañilería y hormigón armado son ejecutadas por una empresa constructora con personal propio y son supervisadas por un capataz de primera, mientras que se subcontrata la mano de obra de yesería, pintura y la de las instalaciones sanitarias, contraincendios, de gas y eléctricas.

"Los valores de este capítulo corresponden al costo de la mano de obra de obras civiles de arquitectura ubicadas en la región de cobertura del indicador: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense", señaló el Indec.

Por último, los gastos generales fueron del 4,0% que, en servicios de alquiler desmenuzado arrojó los siguientes datos: contenedor tipo volquete (11,0%), camioneta (5%), camión volcador (3,5%), pala cargadora (3%), retroexcavadora (2%) y andamios (1,9%).

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El índice del Costo de Construcción subió 2,7% en mayo respecto a abril.

El índice del Costo de Construcción subió 2,7% en mayo respecto a abril.

La variación mensual por ítem de obra

-Movimiento de tierra: 5%.

-Estructura: 2,8%.

-Albañilería: 3,3%.

-Yesería: 1,4%.

-Instalación sanitaria y contraincendios: 1,1%.

-Instalación de gas: 1,7%.

-Instalación eléctrica: 2,6%.

-Carpintería metálica y herrería: 1,8%.

-Carpintería de madera: 2,2%.

-Ascensores: 0,2%.

-Vidrios: 0,4%.

-Pintura: 1,7%.

-Otros trabajos y gastos: 3,9%.

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