Alarmante: criar a un hijo en mayo en Argentina superó los $600.000 por mes, según el Indec

El Indec reveló el dato preocupante de la canasta de crianza de este mes. Para un bebé, el costo mensual fue de $520.569.

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En mayo, mantener a un hijo demandó más de $600.000 en varios grupos etarios, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El valor más alto correspondió a los niños y adolescentes de entre 6 y 12 años, cuya canasta de crianza alcanzó los $665.950.

El relevamiento también mostró que criar a un menor de entre 1 y 3 años requirió $620.125 durante el quinto mes del año. En tanto, para los menores de un año el costo fue de $520.569 y para los chicos de 4 y 5 años llegó a $529.756.

Para llegar a tales números, el INDEC analiza el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

¿En cuánto se valorizó la canasta de crianza durante mayo de 2026? Menores de 1 año: $520.569.

Infantes de 1 a 3 años: $620.125.

Tramos de 4 y 5 años: $529.756.

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años: $665.950. La canasta de crianza durante mayo de 2026. La canasta de crianza durante mayo de 2026. Cómo se forma el costo de los bienes y servicios El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.