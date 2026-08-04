Radiografía del endeudamiento en Aconcagua Radio: Mendoza supera la media nacional en mora

Un nuevo informe interactivo revela la crítica situación financiera de las familias. En la provincia, más de la mitad de la población adulta mantiene deudas y los departamentos del interior registran los índices más preocupantes. El análisis de Lisandro Mondino.

En una reciente entrevista brindada a Radio Aconcagua, el magíster en economía de la Universidad de Buenos Aires, Lisandro Mondino, analizó los alarmantes datos que arroja el flamante "Mapa de la Deuda" (mapadeladeuda.ar). Esta herramienta interactiva, de la cual Mondino es coautor, ofrece un diagnóstico pormenorizado sobre quiénes deben, cuánto y a quiénes en cada rincón del país.

Durante la charla en el aire de Radio Aconcagua, el economista explicó que la iniciativa surgió para evaluar los proyectos de ley que buscan abordar la problemática. "Empezamos a mirar los datos en detalle y nos pareció muy bueno difundir esto que estamos viendo", señaló Mondino, destacando que existe una "mucha dispersión territorial" tanto entre provincias como hacia el interior de las mismas.

Al profundizar en el análisis, Mondino aportó un dato clave sobre el comportamiento del mercado financiero en el último tiempo: "El crédito total se estancó, se dejó de dar crédito nuevo. Lo que viene aumentando es lo que no se paga". Según la definición del Banco Central, se considera en mora a quien acumula tres meses sin pagar. A nivel país, este indicador alcanza al 25% de los deudores.

Mendoza en mora: una situación delicada Mendoza se encuentra en una situación especialmente delicada, con una tasa de mora del 18,55%, superando por más de un punto el promedio nacional. En la provincia, 836.018 personas —más de la mitad de la población mayor de 18 años— registran deudas, y unas 220.383 ya han caído en mora.

Al respecto, el entrevistado fue categórico al rechazar que se trate de fallas individuales: "Si hablamos de estos números, es un problema general, social... Uno de cada cuatro, uno de cada tres personas según la provincia no puede pagar sus deudas".