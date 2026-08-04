¿Tenés acciones de YPF? Por qué desde hoy vas a ver diez veces más títulos en tu cuenta

YPF anunció que hoy implementa un split de sus acciones , una operación por la cual cada título de valor nominal de $10 será reemplazado por diez acciones de valor nominal de $1. El objetivo de la compañía es mejorar la liquidez bursátil y facilitar el acceso de pequeños inversores al mercado .

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La medida alcanza a todos los accionistas que tenían esa condición al 3 de agosto de 2026, según el registro de Caja de Valores. Como resultado, las 393.312.793 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 pasarán a convertirse en 3.933.127.930 acciones de valor nominal $1, cada una con derecho a un voto.

Para los inversores , el punto central es que tener diez veces más acciones no significa multiplicar por diez el dinero invertido . YPF aclaró que la modificación no altera el valor económico de las tenencias ni el porcentaje de participación de cada accionista en el capital y los votos de la empresa.

El mecanismo es relativamente sencillo. Por cada acción de valor nominal $10 que tenía un inversor, pasará a contar con diez acciones de valor nominal $1: una en reemplazo del título original y nueve adicionales. La registración se realiza en los registros escriturales de Caja de Valores.

YPF realiza un "split" de acciones: qué implica para los inversores

Así, quien poseía 10 acciones pasará a tener 100; quien contaba con 50 tendrá 500 y quien tenía 100 aparecerá con 1.000. Pero, al mismo tiempo, el precio de mercado por unidad deberá reflejar el desdoblamiento. En términos económicos, el patrimonio representado por esas acciones no cambia por efecto del split .

El capital social de YPF tampoco se modifica. Se mantiene en $3.933.127.930, aunque ahora estará representado por 3.933.127.930 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una. La empresa informó además que no corresponde liquidar fracciones de acciones.

Por qué YPF decidió multiplicar sus acciones

En la comunicación presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y A3 Mercados, la petrolera explicó que la decisión responde principalmente a tres objetivos.

El primero es mejorar la liquidez bursátil de sus acciones en el mercado local. Al existir una mayor cantidad de títulos y un menor valor por unidad, la compañía busca favorecer las operaciones de compra y venta.

El segundo objetivo apunta directamente a los inversores minoristas. Según YPF, reducir el precio unitario permite mejorar la accesibilidad y facilitar una mayor participación de pequeños ahorristas en el capital de la compañía.

La tercera razón es adecuarse a prácticas habituales entre compañías comparables tanto de la Argentina como del exterior.

Qué ocurre con los ADS de YPF en Estados Unidos

El split también obliga a realizar un ajuste técnico en la relación de los ADS (American Depositary Shares) de YPF. Hasta ahora, cada ADS representaba una acción Clase D. Con la modificación, cada ADS pasará a representar diez acciones Clase D.

La compañía aclaró, sin embargo, que la operación no tendrá incidencia sobre el acuerdo de depósito vigente con The Bank of New York Mellon, salvo por esa modificación en la relación entre los ADS y las acciones que representan.

En definitiva, la operación cambia la cantidad de títulos y su valor unitario, pero no el porcentaje que cada accionista posee sobre YPF. Para el pequeño inversor, la principal diferencia será encontrarse con diez veces más acciones en su tenencia, mientras que el menor precio por unidad puede reducir la barrera de entrada para quienes quieran comenzar a invertir en la petrolera.