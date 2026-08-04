4 de agosto de 2026 - 13:57

Boom de las compras al exterior: crecieron 70% y ya representan el 40% de lo que venden los shoppings

Las importaciones realizadas por argentinos mediante el sistema courier crecieron 73,8% interanual en junio y alcanzaron un nuevo récord. Según un informe privado basado en datos del INDEC, ya representan un volumen equivalente al 40% de las ventas de rubros como indumentaria, electrónica y artículos deportivos en los principales shoppings del país.

Compras online en el exterior
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las compras de argentinos en el exterior a través del sistema courier continúan en niveles récord. En junio alcanzaron los US$125 millones, un crecimiento interanual del 73,8%, y ya representan un volumen equivalente al 40% de las ventas de rubros como indumentaria, electrónica, artículos deportivos y juguetes en los principales shoppings del país.

Leé además

ARCA actualizó las escalas del régimen simplificado y mantiene habilitado el trámite de forma completamente online.

Recategorización del monotributo ARCA: último día para hacer el trámite

Por Redacción Economía
 El Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del de practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata para que reanuden sus funciones en los puertos del país.

Paro portuario: el Gobierno confirmó que sancionará a los trabajadores que no retomen la actividad

Por Redacción Economía

Según un informe de la consultora Analytica, elaborado sobre la base de datos del INDEC y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el monto registrado durante junio marcó un nuevo máximo histórico y superó el récord previo de abril, cuando las compras habían totalizado US$118 millones.

El crecimiento también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y junio, las importaciones realizadas por particulares mediante el sistema puerta a puerta alcanzaron US$643 millones, lo que representa un incremento del 104,2% respecto del mismo período de 2025.

La cifra, además, ya se acerca al total registrado durante todo el año pasado, cuando las compras vía courier sumaron US$894 millones.

Cada vez más peso frente a los shoppings

Desde Analytica destacaron que las compras realizadas mediante servicios postales ya equivalen al 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes en los más de 70 centros comerciales relevados por el INDEC.

La comparación muestra un fuerte cambio de tendencia: durante 2024 ese porcentaje era inferior al 10%.

Para la consultora, el crecimiento sostenido de las compras internacionales estaría vinculado a la mejora del poder adquisitivo medido en dólares, impulsada por la estabilidad cambiaria.

En ese sentido, señalaron que el salario privado registrado acumuló una suba del 21,4% entre noviembre y mayo, aunque en términos reales registró una caída del 2,7% durante ese mismo período.

Cuáles son los límites para comprar por courier

Actualmente, las compras realizadas mediante el sistema puerta a puerta deben cumplir con las condiciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA):

  • Cada envío puede pesar hasta 50 kilos.
  • El valor máximo permitido es de US$3.000 por paquete.
  • Los "pequeños envíos" admiten hasta tres unidades por compra y un máximo de cinco envíos al año por persona.
  • Las compras de hasta US$400 están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque continúan alcanzadas por el IVA.
  • Si el envío llega mediante empresas de courier privadas, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Ese trámite solo se exige cuando la entrega se realiza a través de Correo Argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

radiografia del endeudamiento en aconcagua radio: mendoza supera la media nacional en mora

Radiografía del endeudamiento en Aconcagua Radio: Mendoza supera la media nacional en mora

Por Redacción
Ana Aguirre Uriz, directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno del Gobierno Vasco, será una de las expositoras de Mendoza Coopera.

Ana Aguirre Uriz llega a Mendoza Coopera para compartir el modelo Mondragón y el rol del cooperativismo

Por Melisa Sbrocco
YPF hace un split de sus acciones: qué cambia desde hoy y qué pasa con quienes ya habían invertido

¿Tenés acciones de YPF? Por qué desde hoy vas a ver diez veces más títulos en tu cuenta

geometria, materia y paisaje: una vivienda compacta que habita el territorio en general alvear

Geometría, materia y paisaje: una vivienda compacta que habita el territorio en General Alvear

Por Matías Carretero