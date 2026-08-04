Boom de las compras al exterior: crecieron 70% y ya representan el 40% de lo que venden los shoppings

Las compras de argentinos en el exterior a través del sistema courier continúan en niveles récord. En junio alcanzaron los US$125 millones , un crecimiento interanual del 73,8% , y ya representan un volumen equivalente al 40% de las ventas de rubros como indumentaria, electrónica, artículos deportivos y juguetes en los principales shoppings del país.

Paro portuario: el Gobierno confirmó que sancionará a los trabajadores que no retomen la actividad

Según un informe de la consultora Analytica, elaborado sobre la base de datos del INDEC y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el monto registrado durante junio marcó un nuevo máximo histórico y superó el récord previo de abril, cuando las compras habían totalizado US$118 millones.

El crecimiento también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y junio, las importaciones realizadas por particulares mediante el sistema puerta a puerta alcanzaron US$643 millones , lo que representa un incremento del 104,2% respecto del mismo período de 2025.

La cifra, además, ya se acerca al total registrado durante todo el año pasado, cuando las compras vía courier sumaron US$894 millones .

Desde Analytica destacaron que las compras realizadas mediante servicios postales ya equivalen al 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes en los más de 70 centros comerciales relevados por el INDEC.

La comparación muestra un fuerte cambio de tendencia: durante 2024 ese porcentaje era inferior al 10%.

Para la consultora, el crecimiento sostenido de las compras internacionales estaría vinculado a la mejora del poder adquisitivo medido en dólares, impulsada por la estabilidad cambiaria.

En ese sentido, señalaron que el salario privado registrado acumuló una suba del 21,4% entre noviembre y mayo, aunque en términos reales registró una caída del 2,7% durante ese mismo período.

Cuáles son los límites para comprar por courier

Actualmente, las compras realizadas mediante el sistema puerta a puerta deben cumplir con las condiciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA):