Boom de las compras al exterior: crecieron 70% y ya representan el 40% de lo que venden los shoppings

Las compras de argentinos en el exterior a través del sistema courier continúan en niveles récord. En junio alcanzaron los US$125 millones, un crecimiento interanual del 73,8%, y ya representan un volumen equivalente al 40% de las ventas de rubros como indumentaria, electrónica, artículos deportivos y juguetes en los principales shoppings del país.
Según un informe de la consultora Analytica, elaborado sobre la base de datos del INDEC y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el monto registrado durante junio marcó un nuevo máximo histórico y superó el récord previo de abril, cuando las compras habían totalizado US$118 millones.
El crecimiento también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y junio, las importaciones realizadas por particulares mediante el sistema puerta a puerta alcanzaron US$643 millones, lo que representa un incremento del 104,2% respecto del mismo período de 2025.
La cifra, además, ya se acerca al total registrado durante todo el año pasado, cuando las compras vía courier sumaron US$894 millones.
Cada vez más peso frente a los shoppings
Desde Analytica destacaron que las compras realizadas mediante servicios postales ya equivalen al 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes en los más de 70 centros comerciales relevados por el INDEC.
La comparación muestra un fuerte cambio de tendencia: durante 2024 ese porcentaje era inferior al 10%.
Para la consultora, el crecimiento sostenido de las compras internacionales estaría vinculado a la mejora del poder adquisitivo medido en dólares, impulsada por la estabilidad cambiaria.
En ese sentido, señalaron que el salario privado registrado acumuló una suba del 21,4% entre noviembre y mayo, aunque en términos reales registró una caída del 2,7% durante ese mismo período.
Cuáles son los límites para comprar por courier
Actualmente, las compras realizadas mediante el sistema puerta a puerta deben cumplir con las condiciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA):
- Cada envío puede pesar hasta 50 kilos.
- El valor máximo permitido es de US$3.000 por paquete.
- Los "pequeños envíos" admiten hasta tres unidades por compra y un máximo de cinco envíos al año por persona.
- Las compras de hasta US$400 están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque continúan alcanzadas por el IVA.
- Si el envío llega mediante empresas de courier privadas, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Ese trámite solo se exige cuando la entrega se realiza a través de Correo Argentino.