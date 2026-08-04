Recategorización del monotributo ARCA: último día para hacer el trámite

La recategorización del monotributo entra en su etapa final y miles de contribuyentes todavía deben revisar si les corresponde actualizar su categoría. ARCA confirmó cuál es el último día para completar el trámite y evitar inconvenientes con el organismo recaudador.

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El procedimiento debe realizarse de manera digital y alcanza únicamente a quienes registraron cambios en su nivel de facturación u otros parámetros contemplados por el régimen simplificado. Con las nuevas escalas ya vigentes, revisar la información de los últimos doce meses resulta clave para determinar si corresponde modificar la categoría o mantenerse en la actual.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el plazo para realizar la recategorización del monotributo vence el 5 de agosto . Hasta esa fecha, los contribuyentes que deban actualizar su situación podrán ingresar al portal del organismo con su CUIT y clave fiscal para completar el trámite.

Para definir la categoría correspondiente, el sistema toma como referencia la facturación acumulada entre julio del año pasado y junio del período actual , además de otros parámetros como alquileres comerciales, consumo de energía y superficie afectada a la actividad cuando corresponda.

No todos los monotributistas deben realizar la gestión. Quedan exceptuados quienes mantuvieron los valores de su categoría vigente y también aquellos que iniciaron su actividad hace menos de seis meses.

La actualización de las escalas amplió los límites máximos de facturación de cada categoría. En el caso de la Categoría A, el nuevo tope anual supera los $12 millones, mientras que el importe mensual obligatorio supera los $49.000.

Qué pasa si no hacés la recategorización y cómo completar el trámite

Quienes deban recategorizarse y no lo hagan podrán ser alcanzados por una recategorización de oficio. En esos casos, ARCA utiliza información proveniente de la facturación electrónica, consumos con tarjetas y movimientos bancarios para determinar la categoría que corresponde.

Si el organismo detecta que el contribuyente superó los parámetros de su escala, podrá aplicar la nueva categoría de manera automática, junto con el cobro de diferencias retroactivas y las sanciones previstas.

Para realizar el trámite, el contribuyente debe ingresar al portal oficial de ARCA con su CUIT y clave fiscal, acceder al servicio Monotributo y seleccionar la opción Recategorización. Luego deberá verificar la facturación informada, revisar los datos vinculados a alquileres, consumo de energía y superficie del local, si corresponde, y confirmar la operación. Al finalizar, el sistema emitirá la constancia de la recategorización y el nuevo comprobante de pago, que comenzará a regir desde el período siguiente.