Nuevo RIGI para Gualcamayo: AISA Group proyecta invertir USD 1.500 millones para expandir la minería

AISA Group anunció que avanzará en el estudio de un nuevo RIGI para desarrollar un programa de inversiones por USD 1.500 millones destinado a ampliar la exploración y el crecimiento del distrito minero Gualcamayo, en San Juan . La iniciativa complementará el proyecto Carbonatos Profundos, que ya cuenta con aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

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El anuncio fue realizado por el CEO y fundador de la compañía, Juan José Retamero , durante el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo en Madrid con empresarios españoles. El objetivo del nuevo plan es fortalecer la actividad de minería en el distrito mediante una estrategia de exploración de largo plazo que permita ampliar recursos, sostener la producción y extender la vida útil de la operación.

El proyecto que analiza presentar AISA Group fue denominado Programa G50 y se sumará al RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) , que contempla una inversión de USD 665 millones y exportaciones estimadas en USD 26.500 millones entre 2030 y 2055.

La nueva propuesta prevé una inversión de USD 1.500 millones para desarrollar un plan de exploración, reposición de recursos y expansión del distrito minero. En una primera etapa, la empresa buscará acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de entre 24 y 36 meses para incorporar nuevas onzas al perfil productivo. Al mismo tiempo, avanzará sobre nuevos sectores de las 38.000 hectáreas que integran la concesión minera, incluyendo áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

Nicolás Bareta, Head of Mining de AISA Group , explicó cuál es la visión detrás del proyecto: " Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad ".

El ejecutivo agregó que "Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión".

En la misma línea, Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas, sostuvo que el proyecto representa una nueva etapa para el yacimiento. "Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro". Además, remarcó que "el primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan".

La estrategia de AISA Group para consolidar el crecimiento de Gualcamayo

La compañía indicó que el nuevo RIGI forma parte de una política de reinversión permanente en exploración, tecnología e infraestructura. Desde que AISA Group asumió el control de Gualcamayo en 2023, impulsó la continuidad de las operaciones, el saneamiento financiero, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de las campañas de exploración, con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo de desarrollo para el distrito.

Actualmente, el primer RIGI aprobado contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas áreas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción y operación de una nueva planta de tratamiento. La operación dispone de 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas de oro en reservas certificadas bajo los estándares NI 43-101 y Código JORC, que constituyen la base del crecimiento proyectado.

Para Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group, el régimen de incentivos resulta determinante para impulsar nuevas inversiones en el sector. "El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real". Además, aseguró: "Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir".