Diputados tendrá una sesión especial para debatir el "Súper RIGI" y el pago a fondos buitre

La Cámara de Diputados quedó convocada para deliberar el miércoles 24 a partir de las 12, en sesión especial, para debatir la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI ) y los acuerdos de conciliación con dos grupos acreedores.

Diputados define si avanza con la interpelación de Manuel Adorni y una eventual moción de censura

Con la firma de su secretario parlamentario, Adrián Pagan, se convocó a la Cámara baja para intentar aprobar la creación del Súper RIGI , que amplía los beneficios impositivos del RIGI para lograr “una mayor industrialización de los recursos del país y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”.

Se trata de un régimen de grandes inversiones con suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios a mega inversiones en industrias de frontera tecnológica, que alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

El Súper RIGI obtuvo dictamen entre críticas de la oposición y respaldo de aliados.

El Súper RIGI obtuvo dictamen entre críticas de la oposición y respaldo de aliados

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años. A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Acuerdo con fondos buitre

El otro proyecto importante que será parte del menú de la sesión especial de este miércoles es la autorización del Congreso para ejecutar un plan de pago a dos holdouts que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001.

El miércoles pasado, el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, fue despachado en un plenario de las comisiones de Diputados con 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.

La iniciativa refrenda los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con Bainbridge ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund.

El temario de la sesión incluye asimismo acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.