30 de julio de 2026 - 10:54

Diputados aprobó un proyecto para capacitar sobre el uso responsable del 911 en las escuelas

La iniciativa de la diputada provincial Cintia Gómez fue aprobada por unanimidad y busca concientizar a los jóvenes sobre el uso de la línea de emergencia 911.

El CEO 911 recibe miles de llamados diarios. Imagen ilustrativa/archivo Los Andes

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La iniciativa propone desarrollar acciones educativas destinadas a niños, niñas y adolescentes para fomentar el uso adecuado de los servicios de emergencia, destacando su importancia para la prevención del delito y la protección de la vida.

“El 911 salva vidas, pero para que funcione correctamente necesitamos del compromiso de toda la sociedad. Educar desde edades tempranas es clave para evitar abusos y garantizar una respuesta rápida ante situaciones reales”, expresó la legisladora.

La diputada provincial Cintia G&oacute;mez (PRO).&nbsp;

La diputada provincial Cintia Gómez (PRO).

Campañas de concientización en las escuelas

Según los fundamentos del proyecto, el sistema de emergencias 911 en Mendoza recibe miles de llamadas diarias, una parte importante de las cuales corresponde a llamadas falsas, bromas o consultas que no representan una emergencia. Esta situación impacta de manera directa en la capacidad de respuesta ante hechos que requieren atención inmediata.

Frente a ese escenario, la propuesta contempla la realización de campañas de concientización, la incorporación de contenidos pedagógicos y el desarrollo de actividades escolares para enseñar cuándo y cómo utilizar correctamente el 911.

Además, el proyecto busca fortalecer el trabajo articulado entre el sistema educativo y las áreas de seguridad, bajo la premisa de que la prevención también se construye desde la educación.

“Este proyecto no es solo una herramienta educativa, es una política de prevención que puede marcar la diferencia entre una emergencia atendida a tiempo y una oportunidad perdida”, sostuvo la diputada Gómez.

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