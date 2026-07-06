La recaudación de Mendoza cayó 2,2% en el primer semestre: los datos de coparticipación e impuestos locales

El Gobierno provincial publicó los datos de la recaudación de Mendoza correspondientes al primer semestre de 2026 , que arrojaron una caída del 2,2% en términos reales respecto del mismo período de 2025 , es decir, descontando el efecto de la inflación.

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Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas , que conduce Víctor Fayad , durante los primeros seis meses del año se recaudó un total de $2.392.491 millones por ingresos de origen nacional y provincial.

Entre enero y junio, los ingresos nacionales experimentaron una disminución del 3,2% en términos reales , informó la cartera. En ese período ingresaron $1.412.697 millones por el régimen de coparticipación federal de impuestos .

El Gobierno explicó la baja por la "alta base de comparación que dejaron los ingresos atípicos de 2025 relacionados con la moratoria y el blanqueo de capitales , junto con una caída en la recaudación del IVA aduanero por la apreciación cambiaria y la reducción de las percepciones aduaneras ".

En contraste, la recaudación del Impuesto a las Ganancias acumula un leve incremento como " consecuencia de modificaciones normativas que generaron ingresos extraordinarios durante el mes de mayo ", sostuvo Hacienda .

Recaudación de origen provincial

En cuanto a los ingresos de origen provincial, estos disminuyeron un 0,6% en términos reales durante los primeros seis meses del año, sostuvo el gobierno de Alfredo Cornejo.

Puntualmente, el Poder Ejecutivo recaudó:

$677.940 millones por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos .

por el . $107.121 millones por regalías .

por . $66.607 millones por el Impuesto de Sellos .

por el . $64.501 millones por el Impuesto Automotor .

por el . $47.875 millones por el Impuesto Inmobiliario.

Recaudación de Mendoza en el primer semestre de 2026. Ministerio de Hacienda y Finanzas

Leve mejora en Ingresos Brutos

Entre los recursos provinciales, se destacó un aumento del 1,9% en la recaudación de Ingresos Brutos en términos reales, el principal tributo local.

"Este resultado refleja un comportamiento heterogéneo entre rubros: mientras algunos sectores registran caídas en su recaudación real, otros muestran expansión, siendo establecimientos financieros el rubro que más contribuyó al crecimiento. Este aumento se da en un contexto de política de reducción de alícuotas", informó la cartera que conduce Víctor Fayad.

Por su parte, la recaudación del Impuesto de Sellos cayó un 12,4% en términos reales como consecuencia de la reducción escalonada de las alícuotas, aseguraron desde el Ejecutivo.

Impuestos Automotor e Inmobiliario

Por otro lado, la recaudación de los impuestos patrimoniales disminuyó un 0,8% en términos reales durante la primera mitad de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

En el caso del Impuesto Automotor, se observó una caída del 5,1%, explicada por la "disminución en los precios de los vehículos, lo que contrajo la base imponible", informó el Ejecutivo.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, se registró un aumento del 5,6%, debido a "un cambio de metodología en la zonificación y el avalúo de los inmuebles".

Regalías petroleras en baja

La recaudación por regalías, principalmente provenientes de la extracción de hidrocarburos, disminuyó un 7,3% en términos reales respecto de los primeros seis meses de 2025.

"La disminución en la recaudación de este concepto se explica por la caída en la producción de petróleo, los menores porcentajes a tributar establecidos para nuevas concesiones y la disminución del tipo de cambio real", concluyó el informe del Gobierno provincial.