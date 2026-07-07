Mató a golpes a una anciana y dejó abiertas las llaves de gas: creen que "se aprovechó de su confianza"

Una mujer de 84 años fue hallada asesinada dentro de su casa en la ciudad de Córdoba y los investigadores creen que el autor del crimen intentó eliminar evidencias abriendo las llaves de gas para provocar una explosión o un incendio.

Un instructor saltó de una avioneta en pleno vuelo en Córdoba e investigan si lo hizo voluntariamente

La víctima fue identificada como María Cristina Trejo (84), quien vivía sola en una vivienda ubicada sobre calle Uritorco al 3.600, en el barrio Ameghino Sur.

Según La Voz, el macabro hallazgo ocurrió el lunes por la noche, luego de que un vecino llamara a la Policía porque hacía varios días que no veía a la mujer y percibía un fuerte olor a gas proveniente de la vivienda.

Bomberos ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la jubilada debajo de una cama , con múltiples golpes y lesiones en la nuca. Además, los peritos detectaron manchas de sangre en dos habitaciones de la casa, lo que indica que la agresión pudo haberse producido en distintos sectores del inmueble.

Aunque la vivienda no presentaba un gran desorden, los investigadores advirtieron un dato que podría ser clave para esclarecer el caso: el teléfono celular de la víctima no estaba en el lugar.

La principal hipótesis es que el asesino se lo llevó para ocultar información o evitar que pudiera reconstruirse el contacto previo al crimen.

Los pesquisas también sospechan que, tras el homicidio, el autor abrió las perillas de gas con la intención de provocar una explosión o un incendio que destruyera rastros y complicara la investigación.

Quién era María Cristina Trejo, la anciana asesinada en Córdoba

Vecinos de María Cristina Trejo contaron que la mujer era muy conocida en el barrio por su solidaridad y que solía brindar ayuda a personas en situación de calle, a quienes les ofrecía comida con frecuencia.

Incluso, uno de los habitantes de la zona relató que durante los últimos días le enviaba mensajes para saber si necesitaba algo y ella respondía que estaba acompañada por familiares, una situación que ahora también forma parte de la investigación.

La causa quedó en manos del fiscal Luis Micheli, a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 3, mientras trabaja personal de la División Homicidios de la Policía de Córdoba para identificar al responsable del crimen y determinar si la víctima conocía a su agresor.