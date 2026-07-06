Condenado por narcotráfico rechazó la libertad condicional: "No me siento apto para reinsertarme"

Un hecho poco habitual se registró en la Justicia Federal de Córdoba , donde un hombre condenado por narcomenudeo solicitó permanecer en prisión pese a estar en condiciones de acceder a la libertad condicional . El argumento fue que aún no se considera preparado para reinsertarse en la sociedad y que necesita continuar con su tratamiento por adicciones.

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Según trascendió, Augusto Manuel Pacicco , de 39 años , expresó tanto por escrito como durante una audiencia judicial que su intención es completar el proceso de recuperación antes de recuperar la libertad.

Pacicco, quien trabajaba como técnico en emergencias médicas , fue juzgado por su participación secundaria en la comercialización de estupefacientes en la localidad cordobesa de Embalse .

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal N.º 1 , intervenía como nexo entre compradores y vendedores de cocaína y recibía dosis para consumo personal, en un contexto marcado por una severa adicción.

Durante el proceso también se conoció que, tras la muerte de sus padres y de un hermano cuando tenía 19 años, comenzó su consumo problemático de sustancias. Con el paso del tiempo perdió su empleo como prestador del PAMI y llegó a vivir en situación de calle antes de ser detenido en abril de 2025.

La carta de Augusto Pacicco. gentileza

"Quiero salir limpio"

Aunque su defensa había solicitado una condena de ejecución condicional, Pacicco manifestó que prefería cumplir la pena de manera efectiva para continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibe dentro del establecimiento penitenciario.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3, explicó que recuperar la libertad en este momento podría dificultarle cumplir con las obligaciones legales que impone ese beneficio, como las presentaciones periódicas ante la Justicia.

En ese sentido, sostuvo que prefiere finalizar íntegramente la condena para evitar futuros inconvenientes judiciales y poder "salir limpio", una vez concluido su proceso de rehabilitación.

La decisión del tribunal

Siguiendo el reporte de Clarín, los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu hicieron lugar al planteo del condenado. De esa manera, Augusto Manuel Pacicco cumplirá la pena de dos años de prisión efectiva, permaneciendo alojado en el sistema penitenciario hasta completar tanto la condena como el tratamiento que lleva adelante antes de su regreso a la vida en libertad.