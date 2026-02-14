Deportivo Maipú no pudo en Buenos Aires y perdió con Agropecuario

Deportivo Maipú batalló ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, pero terminó sucumbiendo por 2 a 1 en su debut en la Primera Nacional 2026. Empezó ganando con el tanto de Gobetto, y lo perdió a través de Gagliardi y Vázquez.

El Cruzado salió a ahogar a su rival, imprimiendo una presión alta que le impidió al Sojero poder mantener la posesión del balón por más de cinco segundos . Ante el buen trabajo colectivo mendocino, no le quedó otra que mandarla a dividir en cada oportunidad.

De esta manera, el Deportivo Maipú se sintió cómodo e impuso las condiciones , como así también generó las primeras chances de peligro. La primera fue con una recuperación de Lucas Faggioli en campo rival que terminó con un remate a las manos del arquero. Luego, Saccone metió un centro que se cerró más de la cuenta y casi se mete.

A medida que el desgaste se fue sintiendo, el Botellero se replegó contra su arco y aguardó pacientemente alguna oportunidad. Parte de esa calma fue posible por la falta de ideas del cuadro local, que sólo se aproximó con un remate de Mosqueira que Galardi mandó al córner.

Pero esperar valió la pena. A los 39’, Felipe Rivarola la peleó ante su marcador y encontró el resquicio para sacar un gran remate que pegó en un defensor y luego en Gobetto, que ingresaba al área por sorpresa y se la llevó puesta para anotar el 1 a 0.

Algunos minutos más tarde el marcador estuvo cerca de moverse nuevamente, cuando Bonfigli salió eyectado a manejar el contraataque tras un tiro de esquina despejado por Galardi, y abrió para que Saccone pruebe de forma defectuosa al arco en vez de buscar el centro para la ventajosa posición de Rivarola.

image

Agropecuario cambió el chip para el complemento, a partir de tres cambios de Adrover que aportaron más claridad con la pelota y mayor peso dentro del área. Después de quince minutos de coquetear con el gol, finalmente llegó para ponerle justicia al trámite.

Fue a los 15', cuando en la continuidad de un córner sin demasiado peligro Rodrigo Mosqueira tiró un centro perfecto para la aparición goleadora de Alejandro Gagliardi, que con su cabezazo superó a su marcador para estampar el 1 a 1.

El encuentro ganó en intensidad después del tanto del Sojero, ya que Maipú redobló el esfuerzo para tratar de ponerse en ventaja nuevamente. En ese sentido, los envíos largos destinados a los delanteros fueron toda una tentación para el cuadro de Alexis Matteo. La más clara para la visita en todo ese tramo ocurrió a los 40': el ingresado Juan Cruz Giacone ganó en las alturas en un córner, y el arquero Luciano Acosta voló para enviarla al tiro de esquina.

image

El local no se quedó atrás, y de a poco fue construyendo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. Primero avisó con un gran disparo de Brian Blando que el arquero mandó al córner y un cabezazo apenas desviado de Gagliardi. Luego lo concretó sobre el cierre del encuentro. Ocurrió a los 43', con el tanto de Diego Vázquez tras el quedo defensivo de Maipú en la salida de un tiro libre.

Dura derrota en el comienzo del torneo para el Cruzado, que sumó su segunda caída tras el traspié sufrido en Copa Argentina ante Deportivo Riestra. Ahora tendrá que barajar, dar de nuevo y buscar la recuperación ante Atlético de Rafaela, el próximo domingo a las 20 horas.

Formaciones de Agropecuario vs Deportivo Maipú:

Agropecuario (2): Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Facundo Sánchez, Alan Aguirre, Matías Molina, Milton Ramos; Rodrigo Castro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira; Brian Blando, Carlos Auzqui. DT: Adrián Adrover.

Deportivo Maipú (1): Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Datos del partido:

Estadio: Ofelia Rosenzuaig

Árbitro: Joaquín Gil

Goles: PT: 39' Juan Pablo Gobetto (DM). ST: 15' Alejandro Gagliardi (A), 43' Diego Vázquez (A)

Cambios: ST: 00' F. Pérez por E. Aguirre (A), 00' A. Gagliardi por Molina (A), 00' D. Vázquez por Auzqui (A), 00' L. Cabrera por Gobetto (DM), 26' T. Silva por Rivarola (DM), 26' J. Giacone por Eggel (DM), 31' A. Napolitano por Castro (A), 35' J. Valdéz Chamorro por Mosqueira (A), 44' J. Vera por Bonfigli (DM), 44' F. Montero por Saccone (DM)

Minuto a minuto y estadísticas: