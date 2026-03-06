Empleo privado: el curioso ranking que "celebró" Cornejo y se lo atribuyó a la gestión de Milei

El gobernador, Alfredo Cornejo , destacó este viernes un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino que ubica a la provincia en el tercer lugar del ranking nacional de variación del empleo privado registrado . Sin embargo, el dato muestra una variación negativa : entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 Mendoza tuvo un registro del -0.6% .

El mandatario provincial compartió en su cuenta de la red social X un cuadro comparativo con la evolución del empleo registrado en las provincias. En ese ranking, Mendoza aparece solo por detrás de Neuquén, con un crecimiento del 3,4%, y Río Negro, con una suba del 0,7% .

Ambas jurisdicciones patagónicas presentan números positivos impulsados, en gran medida, por la actividad vinculada al desarrollo energético de Vaca Muerta.

A pesar de que el dato provincial también se encuentra en terreno negativo, Cornejo sostuvo que Mendoza “ vuelve a destacarse en el mapa productivo del país ” y remarcó que la provincia se ubica “entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado”.

En ese sentido, el gobernador señaló que el dato adquiere relevancia en un escenario nacional complejo. “El dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas , del empleo formal”, expresó.

El mandatario agregó que, mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, “en Mendoza se sostiene y fortalece”, lo que, según afirmó, refleja la existencia de “base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo”.

El análisis del ranking muestra que varias jurisdicciones presentan retrocesos más marcados en el empleo privado registrado. Entre ellas aparecen Buenos Aires (-3,4%), Chaco (-8,4%), Misiones (-8,8%) y Santa Cruz, que encabeza las caídas con -16,2%.

Informe laboral SIPA

Qué dice el último informe del INDEC

El gobernador también vinculó estos datos con el último informe laboral publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos a mediados de febrero, que ubicó la tasa de desocupación en Mendoza en el 5,4%.

De acuerdo con ese relevamiento, el nivel de desempleo provincial se ubicó por debajo del promedio del total urbano nacional, que fue de 6,3%. La tasa de empleo en la provincia alcanzó el 44,7%, mientras que la tasa de actividad fue del 47,2%.

En términos absolutos, el informe señala que en Mendoza hay alrededor de 44 mil personas desocupadas dentro de una población económicamente activa cercana a las 808 mil personas.

Sin embargo, el estudio también refleja tensiones dentro del mercado laboral. El 18,7% de los ocupados, casi dos de cada diez trabajadores, busca activamente otro empleo, mientras que la subocupación alcanza el 14%.

Si se comparan los datos con mediciones anteriores, la desocupación mantiene una tendencia descendente. En el segundo trimestre de 2025, el Gran Mendoza había registrado un nivel de desempleo del 6,4%, mientras que los datos más recientes del total urbano provincial muestran un escenario algo más favorable.