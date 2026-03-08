Funcionarios y políticos dijeron presente en el Acto Central de la Vendimia 2026

Durante el Acto Central, uno de los momentos más esperados en la Fiesta de la Vendimia, la celebración contó con la presencia de funcionarios y políticos.
Si bien la ausencia más importante fue la del gobernador Alfredo Cornejo por su viaje a Estados Unidos, la celebración de los mendocinos contó con políticos del arco local y no tanto de nivel nacional.
La Vicegobernadora Hebe Casado dijo presente en el teatro griego, quedando "a cargo" tras la ausencia de Cornejo.
Entre los funcionarios presentes estuvieron Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción y Diego Gareca, Subsecretario de Cultura.
También llegó hasta el teatro griego el Diputado Nacional por Mendoza, Luis Petri, quien asistió junto a su pareja, Cristina Pérez.
Además, la fiesta contó con la presencia de los intendentes de Capital, Ulpiano Suárez y de Marcos Calvente representando a Guaymallén.
Entre los dirigentes políticos estuvo Andrés Peti Lombardi, presidente de la Unión Cívica Radical Mendoza.