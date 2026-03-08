8 de marzo de 2026 - 23:34

Funcionarios y políticos dijeron presente en el Acto Central de la Vendimia 2026

Si bien la fiesta tuvo la baja de Alfredo Cornejo, la celebración contó con la presencia de políticos del ámbito local.

El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Durante el Acto Central, uno de los momentos más esperados en la Fiesta de la Vendimia, la celebración contó con la presencia de funcionarios y políticos.

Leé además

Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina nacional de la Vendimia y como Virreina Nacional de la Vendimia, la acompañará Agustina Giacomelli, de Tunuyán,

Mendoza celebró 90 años de Vendimia y coronó a Azul Antolinez, de San Rafael, como la nueva reina
Con el tradicional show de fuegos artificiales concluyó el espectáculo de Vendimia 90 Cosechas de una misma cepa

Fotogalería: así fue "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo que celebró la Vendimia 2026

Si bien la ausencia más importante fue la del gobernador Alfredo Cornejo por su viaje a Estados Unidos, la celebración de los mendocinos contó con políticos del arco local y no tanto de nivel nacional.

Acto Central de la Vendimia 2026
La vicegobernadora Hebe casado en el teatro griego durante la previa del Acto Central de Vendimia.

La vicegobernadora Hebe casado en el teatro griego durante la previa del Acto Central de Vendimia.

La Vicegobernadora Hebe Casado dijo presente en el teatro griego, quedando "a cargo" tras la ausencia de Cornejo.

Entre los funcionarios presentes estuvieron Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción y Diego Gareca, Subsecretario de Cultura.

Acto Central de la Vendimia 2026
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu en el Acto Central de la Vendimia 2026

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu en el Acto Central de la Vendimia 2026

Acto Central de la Vendimia 2026
El Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, en el Acto Central de la Vendimia 2026

El Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, en el Acto Central de la Vendimia 2026

También llegó hasta el teatro griego el Diputado Nacional por Mendoza, Luis Petri, quien asistió junto a su pareja, Cristina Pérez.

Acto Central de la Vendimia 2026
El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

Además, la fiesta contó con la presencia de los intendentes de Capital, Ulpiano Suárez y de Marcos Calvente representando a Guaymallén.

Acto Central de la Vendimia 2026
El intendente de Capital, Ulpiano Suárez

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez

Acto Central de la Vendimia 2026
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente

Entre los dirigentes políticos estuvo Andrés Peti Lombardi, presidente de la Unión Cívica Radical Mendoza.

Acto Central de la Vendimia 2026
El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Peti Lombardi, en el Acto Central de la Vendimia 2026

El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Peti Lombardi, en el Acto Central de la Vendimia 2026

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la Virreina Nacional de la Vendimia 2026

Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la Virreina Nacional de la Vendimia 2026

Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026. 

Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

El cielo de Mendoza brilló con el show de drones en el Acto Central

Uno de los cuadros del espectáculo “90 Cosechas de una misma cepa” en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Crítica de "90 cosechas de una misma cepa": Una oportunidad desperdiciada para salir del eterno "loop" de Vendimia