Estas son las 50 mejores series de la historia, según el ránking de las principales plataformas de cine

Lista completa de las 50 mejores series de la historia

Otros títulos que aparecen en el Top 10 del ranking son The Sopranos, Band of Brothers, The Wire, Better Call Saul, Stranger Things, Sherlock y Peaky Blinders. Muchas de ellas no solo fueron éxitos de audiencia, sino también reconocidas por la crítica por su profundidad narrativa, dirección y actuaciones.

El análisis incluye series de todas las épocas y géneros, desde clásicos como The Twilight Zone hasta fenómenos recientes como Succession o The Bear. La variedad demuestra que la calidad no está atada al tiempo ni al formato, sino a la creatividad y el riesgo de cada propuesta.

Breaking Bad – 9.32

Game of Thrones – 8.85

Chernobyl – 8.60

The Sopranos – 8.50

Band of Brothers – 8.48

The Wire – 8.47

Better Call Saul – 8.41

Stranger Things – 8.37

Sherlock – 8.32

Peaky Blinders – 8.22

The Twilight Zone (1959) – 8.15

Fleabag – 8.11

Fargo – 8.10

House – 8.08

Friends – 8.07

Dark – 8.05

The Office (US) – 8.05

Succession – 8.05

Battlestar Galactica (2004) – 8.04

Freaks and Geeks – 8.03

Mad Men – 8.02

Narcos – 8.02

Mindhunter – 8.01

Mr. Robot – 8.00

Black Mirror – 8.00

Hearstopper - 7.99

Severance – 7.98

It’s Always Sunny in Philadelphia – 7.98

The Boys – 7.95

Seinfeld – 7.94

Peep Show – 7.94

The Last of Us – 7.94

When They See Us – 7.93

The Mandalorian – 7.92

Lost – 7.91

Line of Duty – 7.91

Deadwood – 7.90

Mare of Easttown – 7.90

Hannibal – 7.89

The Bear – 7.89

Boardwalk Empire – 7.89

Atlanta – 7.89

Vikings – 7.89

Twin Peaks – 7.89

The Shield – 7.88

Happy Valley – 7.88

True Detective – 7.88

The Haunting of Hill House – 7.87

The Americans – 7.87

Justified – 7.86