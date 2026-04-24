Reveló sin filtro la infidelidad de su novio en vivo, pero la sacaron del aire y el video se hizo viral

Un periodista de LN+ reporteó a una joven que asistió a la inauguración de la primera sucursal de Miniso en Buenos Aires, pero cuando contó el verdadero motivo de su presencia en el lugar, fue censurada por el notero. La secuencia quedó registrada en vivo y se viralizó en redes .

Viral: comparó las voces de famosos que suenan igual y su video estalló en las redes

El periodista se acercó a la joven y le preguntó cuánto tiempo llevaba esperando en la fila para ingresar al local, y su respuesta sorprendió a todos. "Vengo hace 6 horas porque estoy buscando a mi novio, que se que trajo a la p*ta con la que se acuesta ", confesó

Ante la respuesta de la joven, el periodista decidió alejarle el micrófono y no dejó que terminara de contar la anécdota. "Esos problemas que los resuelva en su casa", dijo una periodista desde el estudio.

El clip se viralizó en redes sociales y se llenó de comentarios de usuarios que pedían conocer la historia completa sobre la presunta infidelidad . "Cortaron la novela ni bien empezó"; "Cómo le vas a sacar el micrófono? Que termine de hablar"; "Yo quería la nota completa", fueron algunos de los comentarios que se leyeron

La historia completa

Sin embargo, muchos internautas comenzaron una investigación y descubrieron quién era la joven. Se trata de María De Lioncourt, una influencer que publica videos en sus redes sociales exponiendo supuestas infidelidades de su pareja.

Ante la viralización de la nota, la joven publicó un video en TikTok contando la historia completa y confesó que asistió a la inauguración de Miniso porque sabía que su novio y su presunta amante estarían en el lugar.

Hay quienes sostienen que se trata sólo de una actuación para redes sociales y cuestionaron la credibilidad de la influencer. "Es un personaje, vive haciendo videos en Instagram sobre un pibe llamado Matias"; "Siempre hace videos hablando de su ex y hace el papel de novia tóxica", manifestaron algunos usuarios.