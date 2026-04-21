Viral: comparó las voces de famosos que suenan igual y su video estalló en las redes

En TikTok , una locutora y profesora de oratoria propuso un original desafío para enseñar datos que quizás muchos no conocían sobre la fonética . La joven analizó cómo hablan diferentes famosos argentinos y detectó quiénes tienen una voz muy similar y cuáles serían las razones.

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La profesora compartió el video con su usuario de TikTok (@soy.manuels) y estalló en redes sociales . Las primeras voces que analizó fueron de Charlotte Caniggia y Dani de Lucía de Gran Hermano. Para su análisis, mostró fragmentos de conversaciones donde se puede notar su similitud. “La coincidencia en ellas es la nasalidad, el agudo y la pronunciación de la ‘shh’ , la cual es una ‘s’ que parece sucia”, explicó.

Luego, comparó la voz de Mario Pergolini con la del youtuber Gaspi y opinó que uno podría imitar al otro sin ningún problema. "Esto se debe a la cantidad de frito vocal que tienen en la voz, es fascinante" , expresó

La profesora también detectó similitudes con las voces de la China Suárez y Valentina Zenere , aunque en este caso hizo una aclaración respecto a la edad. "Lo que las une es esta manera de hablar como despreocupada. Pero acá depende mucho de la edad. A medida que fueron creciendo dejaron de parecerse ", añadió

Por último, Sol Pérez y Marixa Balli también tienen una voz similar, según detectó la tiktoker, y explicó que las características fonéticas que las unen son los usos de la voz conocidos como engole y frito vocal.

Usuarios se sumaron al desafío

El video de la locutora superó las 120 mil reproducciones y generó cientos de comentarios de personas que también comenzaron a prestar más atención a las voces de figuras del espectáculo y compartieron sus sugerencias.

"Sol Perez y Oriana Sabatini"; "Emilia Mernes y Silvia Suller, son iguales"; "El Pollo Ávarez y Guido Kaczka, tienen la voz idéntica", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.