21 de abril de 2026 - 21:45

Viral: comparó las voces de famosos que suenan igual y su video estalló en las redes

Una profesora de oratoria prestó atención a cómo hablan ciertos personajes de la farándula y detectó similitudes. El video se viralizó en redes sociales y tuvo miles de visualizaciones.

Una tiktoker comparó voces de famosos que suenan igual y su video se hizo viral en redes
Una tiktoker comparó voces de famosos que suenan igual y su video se hizo viral en redes

Foto:

Captura TikTok | @soy.manuels
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

En TikTok, una locutora y profesora de oratoria propuso un original desafío para enseñar datos que quizás muchos no conocían sobre la fonética. La joven analizó cómo hablan diferentes famosos argentinos y detectó quiénes tienen una voz muy similar y cuáles serían las razones.

Leé además

La gramática de los memes: una profesora de Lengua enseña sintaxis usando frases virales de famosos

La gramática de los memes: una profesora de Lengua enseña sintaxis usando frases virales de famosos

Por Redacción Viral
Contó que mantiene una relación con su tío y se volvió viral en TikTok.

Contó que se enamoró de su tío y tuvo dos hijos: la historia que generó polémica en TikTok

Por Redacción Viral

La profesora compartió el video con su usuario de TikTok (@soy.manuels) y estalló en redes sociales. Las primeras voces que analizó fueron de Charlotte Caniggia y Dani de Lucía de Gran Hermano. Para su análisis, mostró fragmentos de conversaciones donde se puede notar su similitud. “La coincidencia en ellas es la nasalidad, el agudo y la pronunciación de la ‘shh’, la cual es una ‘s’ que parece sucia”, explicó.

Luego, comparó la voz de Mario Pergolini con la del youtuber Gaspi y opinó que uno podría imitar al otro sin ningún problema. "Esto se debe a la cantidad de frito vocal que tienen en la voz, es fascinante", expresó

La profesora también detectó similitudes con las voces de la China Suárez y Valentina Zenere, aunque en este caso hizo una aclaración respecto a la edad. "Lo que las une es esta manera de hablar como despreocupada. Pero acá depende mucho de la edad. A medida que fueron creciendo dejaron de parecerse", añadió

Por último, Sol Pérez y Marixa Balli también tienen una voz similar, según detectó la tiktoker, y explicó que las características fonéticas que las unen son los usos de la voz conocidos como engole y frito vocal.

Usuarios se sumaron al desafío

El video de la locutora superó las 120 mil reproducciones y generó cientos de comentarios de personas que también comenzaron a prestar más atención a las voces de figuras del espectáculo y compartieron sus sugerencias.

"Sol Perez y Oriana Sabatini"; "Emilia Mernes y Silvia Suller, son iguales"; "El Pollo Ávarez y Guido Kaczka, tienen la voz idéntica", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alumnos de escuelas secundarias concientizan sobre la gravedad de las falsas amenazas de tiroteos en las escuelas. 

Viral: alumnos de último año concientizan sobre las amenazas de tiroteos en las escuelas

Dejó una carta en un avión y conmovió a todos.

Un niño dejó una emotiva carta en su asiento de avión y conmovió a todos: "Busco un mundo mejor"

escandalo en santa fe: encontraron a un empleado municipal transmitiendo en tiktok en horario laboral

Escándalo en Santa Fe: encontraron a un empleado municipal transmitiendo en Tiktok en horario laboral

Fueron captados discutiendo durante un partido de la NBA y el video fue viral: qué dijo la pareja

Captan a una pareja discutiendo durante un partido de la NBA y el video fue viral: qué dijeron