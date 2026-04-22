22 de abril de 2026 - 21:25

Un político turco se volvió viral por su enorme bigote y desató una ola de memes: "Tiene barbijo"

El protagonista celebró su designación como presidente de un partido político en Turquía, pero la noticia quedó relegada. “Parece que aplica mal la loción capilar”, bromearon.

Un político turco se volvió viral.

Un político turco se volvió viral.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un político turco se volvió viral en redes sociales por su llamativo y descomunal bigote, que generó una catarata de bromas y comentarios entre los usuarios. La imagen llamó tanto la atención que el foco se corrió por completo hacia su apariencia, dejando en segundo plano cualquier otro aspecto.

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La foto fue tomada durante un acto político y difundida de manera oficial, pero rápidamente comenzó a circular en internet por el tamaño del mostacho, que incluso tapa gran parte de su boca. Los internautas no tardaron en reaccionar con humor, con mensajes hilarantes: “¿No se terminó la pandemia?”.

Viral en redes sociales: los mejores memes

El protagonista es Orhan Avci, quien aparece en la imagen junto a Sait Moscú, en una publicación vinculada a su espacio político. Sin embargo, el contenido del anunció quedó relegado por la repercusión que generó su aspecto. Decenas de edits fueron creados por los usuarios y viralizaron la situación.

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Entre los comentarios más virales, algunos usuarios ironizaron con que parecía estar usando un barbijo. "¿Acaso no se acabó la pandemia? ¿Por qué sigue usando mascarilla?", bromeó un internauta, mientras que otro puso: "Su boca está más censurada que los archivos de Epstein".

“Parece que aplica mal la loción capilar”, bromeó otra persona. Cabe destacar que el protagonista es peleado, y con su gran bigote, llamó aún más la atención.

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La escena se dio en el marco de su designación como presidente del partido Huzur en la provincia de Bingöl, en Turquía, bajo el lema “Una nueva palabra, una nueva voz”. No obstante, en redes sociales el debate giró exclusivamente en torno a su particular bigote, que terminó por opacar el hecho político.

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