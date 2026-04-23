Insólito: lanzaron un vehículo militar de US$ 600 mil en paracaídas y terminó totalmente destruido

El lanzamiento fue realizado por la Brigada Paracaidista en España. El Vamtac, vehículo táctico de alta movilidad, quedó reducido en chatarra y fue quitado por una grúa.

Insólito: este es el vehículo militar de US$ 600 mil que fue lanzado en paracaídas en España.

Un vehículo militar fue lanzado en paracaídas desde un avión y terminó completamente destruido tras impactar contra el suelo. El insólito hecho fue registrado en video y se volvió viral por el “esperado” resultado del operativo: el rodado quedó reducido prácticamente a chatarra, perdiendo hasta su forma de auto.

El episodio ocurrió durante maniobras del Ejército de Tierra, en España, cuando el vehículo cayó desde unos 300 metros sin que los paracaídas lograran sostener su peso. A pesar de la violencia del impacto, no hubo personas heridas, ya que este tipo de prácticas se realizan sin ocupantes.

Se trataba de un Vamtac, un vehículo táctico de alta movilidad utilizado por la brigada, cuyo valor ronda los 600.000 euros. El lanzamiento fue realizado por la Brigada Paracaidista en el campo de maniobras de Uceda, en Guadalajara.

Video: así caía el vehículo militar desde el cielo Las imágenes muestran cómo el rodado es arrojado desde un avión de transporte Airbus A400M y, aunque los paracaídas se despliegan, no consiguen frenar la caída. El vehículo se desprende y se precipita directamente contra el suelo.

Tras el impacto, una grúa militar debió intervenir para lo que quedó del Vamtac, que terminó completamente destruido.

Embed La primera foto es un Vamtac, al menos antes de lanzarlo en paracaidas. pic.twitter.com/amaDLws3wN — Alfredo Perdiguero M. (@PerdigueroASP) April 21, 2026 Este tipo de vehículos son aerotransportables y están diseñados para ser lanzados desde el aire en operaciones militares, motivo por el cual se realizan este tipo de ejercicios. Sin embargo, en este caso, la maniobra no salió como estaba previsto. El Vamtac es fabricado por la empresa española Urovesa y se utiliza en distintas misiones internacionales, incluyendo despligues en Afganistán, Irak y otros escenarios, además de haber sido exportado a varios países.