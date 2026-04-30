Desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó al banco para reclamar el retiro de su dinero

Un impactante hecho ocurrió en la aldea de Mallipasi, en India , cuando un hombre desenterró el cuerpo de su hermana fallecida para reclamar el retiro de ahorros en el banco. La escena conmocionó a los testigos del lugar, quienes filmaron el momento.

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Según informaron medios locales, el hombre, identificado como Jeetu Munda, había acudido varias veces al banco para reclamar el dinero que se encontraba en la cuenta de su hermana, quien había fallecido hace dos meses. Según trascendió, en la cuenta había un total de 19.300 rupias (alrededor de $230.000). Desde la entidad bancaria le informaron que no podían otorgarle el dinero ya que debía asistir la titular.

El hombre aseguró que recibía siempre la misma respuesta, a pesar de aclarar que su hermana había fallecido. “Cavé la tumba y saqué el esqueleto como prueba de su muerte”, confesó Munda. Ese día, caminó con el cadáver de su familiar en sus hombros, provocando inquietud entre los transeúntes.

¡Impacto total! Un hombre, desesperado por cobrar la herencia, desenterró el cadáver de su hermana, cargó con su esqueleto putrefacto y lo plantó frente al mostrador del banco. —Aquí está —dijo, señalando los huesos—. Ella es la titular. ¿Ahora me creen que está muerta? Los… pic.twitter.com/mbWuVkWCio

Ese día, el hombre se presentó en la sucursal con los restos exhumados de su hermana y, al notar la situación, autoridades del banco dieron aviso a la Policía local . Según informaron las autoridades a medios locales, el problema surgió tras la confusión del hombre sobre un pedido que le hizo el banco.

"Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado”, informó el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu.

La Policía convenció al hombre de realizar el trámite y regresó con el cadáver de su hermana para enterrarlo nuevamente.

Según trascendió, el hombre pertenece a una tribu del lugar y no comprendía qué era un certificado de defunsión debido a su analfabetismo. Por otro lado, las autoridades del banco aseguraron que se encontraba en estado de ebriedad al momento de ingresar a la sucursal con el cadáver.

El comunicado del banco

Tras el hecho, el banco Odisha Grameen Bank emitió un comunicado y aseguró que en ningún momento se solicitó la presencia física del cliente fallecido para realizar el trámite.

"El gerente de la sucursal explicó claramente que, en caso de fallecimiento, la liquidación solo puede procesarse tras la presentación de documentación válida, incluido un certificado de defunción", expresaron

Embed Clarification on Reported Incident at Odisha Grameen Bank of claimant bringing sister’s skeleton for death claim process



We would like to address recent media reports regarding an incident at one of the branches of our sponsored Regional Rural Bank, Odisha Grameen Bank.

The… — Indian Overseas Bank (@IOBIndia) April 28, 2026

Asimismo, expresaron que la situación fue "altamente angustiante" y aseguraron que la entidad se encuentra a disposición para avanzar con los trámites correspondientes. "La intención del banco fue proteger los intereses del dinero perteneciente a mujeres tribales de bajos recursos depositado en la cuenta. No hubo ningún caso de acoso. El banco también se encuentra en coordinación permanente con las autoridades locales para la emisión del certificado de defunción. El reclamo será procesado con prioridad una vez que se presente dicho certificado", señalaron