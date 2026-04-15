Le robaron a un equipo periodístico mientras cubría las inundaciones y persiguieron a los ladrones

Un equipo periodístico del canal A24 fue asaltado esta mañana en Dock Sud , partido de Avellaneda, mientras realizaba un móvil en vivo cubriendo las consecuencias que dejó el temparal en el sur del conurbano bonaerense.

La frase del padrastro de Ángel López que indignó, un pedido "de lujo" en prisión y el truco para ocultar las lesiones

Sabían que una familia de agricultores había vendido la cosecha de tomates y le robaron $4 millones

El hecho ocurrió cuando los trabajadores de prensa se percataron de que su vehículo había sido vandalizado. "Nos encontramos con la ventanilla rota del auto, la parte de atrás baja, revolvieron el auto, se llevaron cosas personales, equipos, la rueda de auxilio ", relató el cronista al mostrar el vehículo.

La situación escaló cuando, en plena descripción del robo, el periodista divisó a los delincuentes escapando con sus pertenencias a pocos metros. El cronista comenzó a correr a los ladrones , seguidos de cerca por la cámara que continuó transmitiendo la secuencia de manera ininterrumpida.

"Ahí están, vení loco. Se llevan el trípode, están corriendo con el trípode. Están con capuchas. Vení acá chorro", gritaba el periodista mientras intentaba dar alcance a los sospechosos, quienes se perdieron entre edificios de la zona.

Durante la corrida, el equipo periodístico se cruzó con garita policial donde se encontraba un efectivo, quien no advirtió la situación: "Maestro ¿no viste a los chorros corriendo? Estamos griando, no sé donde se fueron", dijo y exclamó con indignación: "Claro, están acá metidos. Pero pasaron corriendo pibes con capucha amigo".

Embed "Dock Sud":

Por el robo a un equipo de A24 que cubría las inundaciones pic.twitter.com/d3aTN3SZDc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 15, 2026

Durante el relato, el equipo también cuestionó la falta de seguridad en la zona. "Es una zona liberada. No hay una sola cámara", denunciaron, al tiempo que señalaron que ni siquiera pudieron contar con asistencia inmediata de la policía.