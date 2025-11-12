La mala noticia sobre el sarampión que dio la OPS y afecta a toda América

América perdió el estatus como región libre de transmisión endémica del sarampión , según anunció esta semana la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ).

La decisión se tomó tras la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC) de la OPS, realizada en Ciudad de México del 4 al 7 de noviembre de 2025, con el fin de evaluar la situación epidemiológica en la región.

Según la Comisión, la transmisión endémica del sarampión se ha restablecido en Canadá , donde el virus ha circulado durante al menos 12 meses.

Como resultado, las Américas , que fue la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones, perdió nuevamente su estatus de libre de sarampión. Todos los demás países de la región siguen manteniendo su estatus.

“Esta pérdida representa un retroceso , pero también es reversible ”, dijo Jarbas Barbosa, director de la OPS, durante una conferencia de prensa.

“Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta. Sin embargo, como ya lo demostramos anteriormente, con compromiso político, cooperación regional y una vacunación sostenida, la región puede interrumpir nuevamente la transmisión y recuperar este logro colectivo”, aclaró.

El sarampión es altamente contagioso y una sola persona infectada puede transmitirlo a hasta 18 personas más.

Su gravedad es mayor en niños menores de 5 años o desnutridos, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis posinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

La enfermedad se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

Las cifras del sarampión en América

Al 7 de noviembre de 2025, se notificaron 12.596 casos confirmados de sarampión en diez países (aproximadamente el 95% de los casos de la región se concentran en Canadá, México y Estados Unidos), lo que supone un aumento de 30 veces en comparación con 2024.

Además, se registaron 28 muertes: 23 en México, tres en Estados Unidos y dos en Canadá.

En Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice persisten brotes activos, la mayoría asociados a casos importados.

La transmisión afectó principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación; el 89% de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Los niños menores de 1 año son el grupo más afectado, seguidos por los de 1 a 4 años.

Vacunarse contra el sarampión es la clave

La vacunación sigue siendo la medida más eficaz de protección, destacó la OPS.

En los últimos 25 años, la vacuna contra el sarampión evitó más de seis millones de muertes en toda América, y se estima que logró la prevención de alrededor de 15 millones de muertes en los últimos 50 años.

No obstante, en 2024 la cobertura regional de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP2) fue, en promedio, del 79%, muy por debajo del 95% necesario para prevenir brotes. Apenas el 31% de los países alcanzó una cobertura de 95% o más para la primera dosis, y únicamente el 20% logró ese nivel para la segunda dosis.

La situación del sarampión en Mendoza y Argentina

Según los registros de la Dirección de Epidemiología nacional, hasta septiembre se notificaron 63 casos de sospecha de sarampión en Mendoza sobre un total de 2.983 en todo el país. A nuestra provincia la superan Córdoba, CABA y Buenos Aires, estas últimas con clara incidencia en cuanto a la cantidad de habitantes.

Lo que explican los expertos, y aclaró la directora de epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, es que esos datos corresponden a las notificaciones que se han hecho pero que, sin embargo, en Mendoza todas han sido descartadas.

De hecho el Ministerio de Salud de la Nación aclara que de todas las notificaciones recibidas, 89% fueron descartadas tras los análisis de laboratorio.

Cuándo y quiénes deben vacunarse contra el sarampión

El Calendario Nacional de Vacunación incluye dos dosis de Triple Viral a los 12 meses y a los 5 años de edad.