Cuáles son las 10 plantas más peligrosas para el jardín: por qué se recomienda retirarlas

Algunas plantas elegidas para decorar jardines esconden un riesgo que poco se conoce. Aunque lucen vistosas y se adaptan fácilmente a patios y espacios verdes, algunas contienen sustancias tóxicas capaces de provocar intoxicaciones severas, irritaciones cutáneas e incluso complicaciones peligrosas para niños y animales domésticos.

Reciclaje: guardá las bandejas de fiambre y convertilas en un espectacular adorno para tu casa

Todos quieren este árbol en su jardín: ofrece sombra todo el día, no ensucia y resiste a la sequía

El problema es que muchas de estas especies pasan desapercibidas debido a sus flores coloridas o frutos llamativos. Sin embargo, detrás de su apariencia decorativa pueden esconder compuestos venenosos que afectan la piel, el sistema nervioso o el corazón.

El jardín puede ser un espacio seguro si se reemplazan estas especies.

El mezéreo, también conocido como matacabras o Daphne mezereum, es un arbusto ornamental muy valorado por sus flores rosadas y su aroma intenso. Sin embargo, toda la planta contiene sustancias tóxicas peligrosas, especialmente sus frutos rojizos.

La ingestión accidental puede causar vómitos, dolor abdominal intenso e irritaciones severas en boca y garganta. Incluso el contacto con la savia puede generar molestias cutáneas en personas sensibles.

2. Azafrán de otoño: una flor elegante pero extremadamente venenosa

El Colchicum autumnale suele confundirse con otras flores decorativas por su aspecto delicado. El problema es que contiene colchicina, un compuesto altamente tóxico utilizado incluso en medicina bajo estrictos controles.

Consumir partes de esta planta puede provocar daños digestivos graves, alteraciones renales y complicaciones cardíacas.

3. Cicuta gigante: la planta que puede provocar quemaduras severas

La llamada cicuta gigante o Heracleum mantegazzianum es considerada una de las especies invasoras más peligrosas del mundo. Su savia contiene compuestos fotosensibles que reaccionan con la luz solar.

El simple contacto con la piel puede generar ampollas, quemaduras dolorosas y manchas persistentes durante meses.

4. Lluvia de oro: una belleza amarilla que resulta peligrosa

El laburno o “lluvia de oro” destaca por sus racimos de flores amarillas muy decorativas. Sin embargo, semillas, hojas y ramas contienen alcaloides tóxicos.

La intoxicación puede causar mareos, vómitos y alteraciones respiratorias. Debido a sus semillas similares a legumbres, existe riesgo de ingestión accidental por parte de niños.

plantas peligrosas en casa Algunas incluso generan quemaduras graves al contacto con el sol. WEB

5. Belladona: la planta asociada históricamente al veneno

La Atropa belladonna posee frutos oscuros atractivos, pero extremadamente tóxicos. Sus componentes afectan directamente el sistema nervioso.

Los síntomas pueden incluir alucinaciones, taquicardia, sequedad extrema y complicaciones neurológicas graves.

6. Evónimo europeo: vistoso pero peligroso para mascotas

El bonetero o Euonymus europaeus produce frutos muy coloridos que suelen llamar la atención en otoño. Aunque parece inofensivo, contiene sustancias tóxicas.

La ingestión puede provocar trastornos digestivos y alteraciones cardíacas.

7. Tejo: la conífera ornamental que puede ser letal

El Taxus baccata es frecuente en jardines y cercos ornamentales. A excepción de la parte roja del fruto, casi toda la planta contiene taxinas tóxicas.

Estas sustancias afectan el corazón y el sistema nervioso.

8. Ricino: una planta exótica con semillas altamente tóxicas

El Ricinus communis suele cultivarse por sus hojas grandes y aspecto tropical. Sin embargo, sus semillas contienen ricina, considerada una de las toxinas naturales más potentes.

La intoxicación puede causar daños digestivos severos, deshidratación y complicaciones sistémicas importantes.

9. Lirio de los valles: pequeño, perfumado y riesgoso

El Convallaria majalis es famoso por sus flores blancas aromáticas. A pesar de su delicadeza, posee glucósidos cardíacos peligrosos.

La ingestión accidental puede generar arritmias, náuseas y problemas cardiovasculares, especialmente en niños y mascotas.

10. Acónito: la planta ornamental considerada una de las más peligrosas

El Aconitum napellus tiene flores violetas muy llamativas, pero contiene alcaloides altamente venenosos capaces de afectar el sistema nervioso y cardíaco.

Incluso manipularla sin protección puede provocar hormigueo, irritación y molestias físicas.

plantas peligrosas en casa WEB

Aunque varias de estas especies siguen utilizándose como ornamentales, especialistas de la Real Sociedad de Horticultura recomiendan evaluar cuidadosamente su presencia en hogares con niños, mascotas o personas sensibles.