Un nuevo modelo matemático predice que la población mundial podría reducirse a la mitad para el año 2064

Alessio Zaccone y Kostya Trachenko presentaron un nuevo modelo matemático que vinculó la dinámica demográfica con la física de sistemas desordenados. El estudio, publicado en la revista Chaos, Solitons & Fractals, describió un escenario donde la población mundial se reduciría a la mitad para el año 2064 ante una crisis ambiental extrema.

Los investigadores de la Universidad de Milán y la Universidad Queen Mary de Londres desarrollaron una ecuación diferencial no lineal denominada ecuación de Trachenko-Zaccone . Este modelo logró explicar por sí solo doce mil años de dinámica demográfica mundial , integrando fases de crecimiento exponencial, logístico, dilatado y comprimido que anteriormente se estudiaban por separado.

La fórmula incorporó las principales teorías formuladas en los últimos siglos, desde el crecimiento exponencial de Malthus hasta la ecuación logística de Verhulst sobre recursos limitados. También incluyó el escenario de von Foerster de 1960, que proyectaba matemáticamente una tendencia al infinito para el año 2026.

Para validar la teoría, los físicos aplicaron la ecuación a datos históricos de diversas épocas. El modelo reprodujo con éxito la expansión acelerada de la era industrial y el régimen de crecimiento exponencial dilatado observado desde 1970. Tras confirmar la precisión histórica, Zaccone exploró escenarios hipotéticos sobre el futuro de la especie humana.

La investigación simuló el impacto de crisis ambientales graves que impusieran límites severos a la capacidad de carga del planeta. Bajo estas condiciones de colapso climático, pandemias o escasez de recursos, el modelo arrojó una rápida disminución de la población global. El peor escenario ilustró una posible caída demográfica que dejaría a la humanidad con la mitad de sus integrantes en el año 2064.

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Qué tan confiable es la predicción y qué advirtieron sus autores

Zaccone detalló en la plataforma Science X Dialog que la ecuación resultó sorprendentemente simple pese a unificar milenios de evolución humana. El autor subrayó que el resultado no constituyó una predicción definitiva, sino un escenario ilustrativo para mostrar la sensibilidad de la población ante cambios sociales o ambientales abruptos. El estudio permitió observar cómo las dinámicas demográficas respondieron matemáticamente a la alteración de la capacidad de carga terrestre.

El modelo unificó teorías que describen tanto entornos con recursos ilimitados como aquellos donde la competencia por el sustento frena el crecimiento. Al final del análisis, la ecuación de Trachenko-Zaccone se consolidó como una herramienta para evaluar la fragilidad de los sistemas humanos ante la intensificación de las crisis globales.