28 de mayo de 2026 - 17:35

Forrar los cajones de los muebles con papel aluminio: para qué sirve y cuándo conviene usar este truco

La humedad, las migas y la grasa pueden dañar silenciosamente los cajones de los muebles de cocina. El papel aluminio logra una solución para la limpieza.

Los espacios cerrados de los muebles se ven favorecidos con este truco.

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Por Lucas Vasquez

Los cajones de los muebles de cocina suelen parecer limpios a simple vista, pero en realidad acumulan mucha más suciedad de la que la mayoría imagina. Especias, pequeñas migas, humedad, gotas de aceite e incluso pérdidas invisibles terminan entrando en contacto directo con la madera o el revestimiento interior de los muebles todos los días. El papel aluminio lo soluciona.

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Solo hay que cubrir el fondo de los cajones con papel aluminio. Por eso, este material puede actuar como una barrera protectora que ayuda a evitar que la grasa y la humedad deterioren los muebles. Además, facilita enormemente la limpieza diaria y permite mantener los cajones en mejor estado durante más tiempo.

papel aluminio en cajones
Un simple método con papel aluminio tiene como objetivo facilitar la limpieza.

Un simple método con papel aluminio tiene como objetivo facilitar la limpieza.

Por qué el papel de aluminio puede ayudar a conservar mejor los cajones

La principal función del papel de aluminio dentro de los cajones es crear una separación entre la superficie del mueble y toda la suciedad que se acumula a diario. Esto resulta especialmente útil en espacios donde se guardan cubiertos, utensilios de cocina, especias, repasadores o paquetes abiertos que suelen dejar residuos constantemente.

Al cubrir la base del cajón con aluminio, la madera queda menos expuesta al contacto directo con grasa, humedad y pequeñas partículas de comida. En cocinas pequeñas o con poca ventilación, este detalle puede marcar una diferencia importante, ya que el vapor generado al cocinar suele expandirse rápidamente hacia los armarios y muebles cercanos.

Otro de los beneficios más mencionados por quienes aplican este truco es la practicidad para limpiar

En lugar de frotar constantemente la superficie interna del cajón, solo debe retirarse la lámina de aluminio y reemplazarla cuando se encuentre sucia. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también ayuda a reducir el desgaste causado por productos de limpieza agresivos.

Además, el aluminio puede colaborar para evitar que ciertos olores queden impregnados en la madera. Muchas veces, los cajones absorben aromas de especias, aceites o humedad sin que las personas lo noten de inmediato. Con esta barrera protectora, la superficie queda mucho menos expuesta a ese problema cotidiano.

Cómo colocar correctamente el papel de aluminio para que el truco funcione

Aunque el procedimiento es muy sencillo, existen algunos pasos importantes que ayudan a que el resultado sea efectivo y duradero. La preparación previa es clave para evitar problemas posteriores relacionados con la humedad.

Materiales necesarios

  • Papel de aluminio.
  • Paño seco o de microfibra.
  • Tijera.

Paso a paso

  1. Vaciá completamente el cajón antes de comenzar.
  2. Limpiá cuidadosamente el fondo y las esquinas para eliminar migas, polvo o grasa acumulada.
  3. Secá muy bien toda la superficie utilizando un paño limpio.
  4. Cortá una lámina de papel aluminio del tamaño exacto de la base.
  5. Colocala dentro del cajón con el lado brillante hacia arriba.
  6. Ajustá las esquinas para que no queden partes levantadas.
  7. Volvé a colocar los elementos u objetos normalmente.

El propio peso de los elementos almacenados ayuda a mantener el aluminio firme en su lugar, por lo que no hace falta usar pegamento ni cinta adhesiva.

papel aluminio en cajones
Dejar el papel aluminio por un tiempo prolongado mantiene olores y humedad.

Dejar el papel aluminio por un tiempo prolongado mantiene olores y humedad.

Forrar los cajones con papel aluminio se convirtió en una de las prácticas caseras más utilizadas porque ofrece una solución simple para proteger los muebles de cocina del desgaste diario.

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