23 de junio de 2026 - 19:56

Motochorros asesinaron a balazos a un adolescente de 17 años cuando iba a la escuela junto a su padre

La víctima fue abordada por dos sujetos que le dispararon al menos tres veces. El menor fue trasladado al hospital, pero falleció horas después.

Motochorros asesinaron a balazos a un adolescente de 17 años cuando iba a la escuela junto a su padre. | Imagen ilustrativa

Motochorros asesinaron a balazos a un adolescente de 17 años cuando iba a la escuela junto a su padre. | Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 17 años fue asesinado este martes por dos motochorros, mientras iba camino a la escuela en compañía de su papá. El hecho ocurrió en la localidad de San Francisco Solano, en Gran Buenos Aires.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Lautaro Fabrizio Lionel Servín. se encontraba caminando por la intersección de las calles Rivadavia y El Benteveo junto a su padre alrededor de las 7:30, cuando de repente se acercó una moto con dos sujetos armados.

Los delincuentes amenazaron con robarles y, en medio del forcejeo, le efectuaron al menos tres disparos al adolescente. Debido a las heridas, el menor se desvaneció y sufrió convulsiones. Los sospechosos escaparon en sus motos a toda velocidad.

Lautaro Fabrizio Lionel Servín.
Lautaro Fabrizio Lionel Servín, adolescente de 17 años asesinado por motochorros

Lautaro Fabrizio Lionel Servín, adolescente de 17 años asesinado por motochorros

Marcelo Servín, el padre del menor, declaró que con ayuda de un vecino del lugar pudo trasladar a su hijo en auto hasta el hospital Oñativia, ubicado en el pasaje San Juan, donde los médicos constataron las heridas e iniciaron las actuaciones de emergencia. Sin embargo, el adolescente sufrió un paro cardiorespiratorio y falleció en el nosocomio. Según trascendió, el menor tenía una herida de arma de fuego en la espalda, a la altura del hombro izquierdo.

El dramático relato del padre y la búsqueda de los atacantes

Un vecino del lugar y efectivo de la Prefectura Naval, declaró a Clarín que, tras observar el hecho, salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un disparo al aire para intentar frenar a los atacantes.

Asimismo, el padre del adolescente aseguró que los delincuentes le dispararon varias veces para matarlo: "Dijeron ‘no murió’ y volvieron a disparar”, declaró.

La Policía llegó al lugar de los hechos, incautó el arma del testigo para peritajes y preservó la escena del crimen. El expediente quedó caratulado como "homicidio" y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown.

Además, se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica. La DDI trabaja para identificar y detener a los autores del crimen.

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