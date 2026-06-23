Motochorros asesinaron a balazos a un adolescente de 17 años cuando iba a la escuela junto a su padre

Un adolescente de 17 años fue asesinado este martes por dos motochorros, mientras iba camino a la escuela en compañía de su papá. El hecho ocurrió en la localidad de San Francisco Solano, en Gran Buenos Aires.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Lautaro Fabrizio Lionel Servín. se encontraba caminando por la intersección de las calles Rivadavia y El Benteveo junto a su padre alrededor de las 7:30, cuando de repente se acercó una moto con dos sujetos armados.

Los delincuentes amenazaron con robarles y, en medio del forcejeo, le efectuaron al menos tres disparos al adolescente. Debido a las heridas, el menor se desvaneció y sufrió convulsiones . Los sospechosos escaparon en sus motos a toda velocidad.

Marcelo Servín , el padre del menor, declaró que con ayuda de un vecino del lugar pudo trasladar a su hijo en auto hasta el hospital Oñativia , ubicado en el pasaje San Juan, donde los médicos constataron las heridas e iniciaron las actuaciones de emergencia. Sin embargo, el adolescente sufrió un paro cardiorespiratorio y falleció en el nosocomio. Según trascendió, el menor tenía una herida de arma de fuego en la espalda , a la altura del hombro izquierdo.

Un vecino del lugar y efectivo de la Prefectura Naval, declaró a Clarín que, tras observar el hecho, salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un disparo al aire para intentar frenar a los atacantes.

Asimismo, el padre del adolescente aseguró que los delincuentes le dispararon varias veces para matarlo: "Dijeron ‘no murió’ y volvieron a disparar”, declaró.

La Policía llegó al lugar de los hechos, incautó el arma del testigo para peritajes y preservó la escena del crimen. El expediente quedó caratulado como "homicidio" y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown.

Además, se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica. La DDI trabaja para identificar y detener a los autores del crimen.