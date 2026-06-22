22 de junio de 2026 - 13:51

Asesinaron a puñaladas a un hombre de 35 años durante una riña y hay tres hermanos detenidos

Esta mañana, en el barrio Aeroparque, fue asesinado un hombre de 35 años y sus cuñados serían los autores del hecho.

Procedimiento policial. Imagen ilustrativa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Procedimiento policial. Imagen ilustrativa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Durante una riña familiar que se produjo esta madrugada en el barrio Aeroparque de Ciudad, un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas y el caso tiene ya tres sospechosos detenidos.

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El homicidio se registró cerca de las 5:50 y la víctima fue identificada como Carlos Gastón Arabel Valdez , en tanto que los detenidos son tres hermanos: M. A. D. (29), B. A. D. (31) y R. A. D. (18), según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Personal de la Comisaría 33 fue desplazado al lugar luego de que el 911 recibiera un llamado alertando sobre una pelea entre familiares.

Cuando llegaron los uniformados, vieron que la víctima había sido trasladada por vecinos al Hospital Lagomaggiore.

Según las primeras informaciones sobre el caso, el hombre ingresó a la guardia del nosocomio de Ciudad con una herida de arma blanca en el tórax y falleció minutos después, pese al auxilio que le prestaron los médicos.

Las primeras averiguaciones realizadas permitieron establecer que el conflicto se habría producido entre la víctima y tres hermanos, quienes eran sus cuñados.

Horas más tarde, y como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por personal de Investigaciones, fueron aprehendidos los tres presuntos autores del hecho, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Homicidios.

Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, la causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el episodio.

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