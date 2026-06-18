La excandidata libertaria, a un paso de ser juzgada por el asesinato de un jubilado de Maipú

La excandidata libertaria maipucina Claudia Carina Córdoba (52) y sus dos presuntos cómplices, la pareja conformada por Roxana Núñez (39) y Pablo Peña (58) , quedaron a un paso de enfrentar a un jurado popular por la muerte del jubilado maipucino Eduardo Bertón Vidal (81) .

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Es que ayer el juez Leonardo Camacho, durante una audiencia de oposición a la elevación a juicio, desestimó el planteo realizado por Pablo Cazabán, defensor de Córdoba, y confirmó la posición sostenida por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, por lo que los tres acusados deberán someterse a un debate en la modalidad de juicio por jurados , dada la grave calificación del caso.

Córdoba, Núñez y Peña están acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por criminis causa, por el uso de arma de fuego y robo agravado por ser en poblado y en banda , delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

La oposición a la elevación a juicio sólo había sido planteada por el defensor de Córdoba, quien adelantó que apelará la medida en los próximos días ante el tribunal de apelaciones. Su posición es que la calificación para su defendida debería ser hurto en grado de tentativa.

Según la acusación, a las 17 del 10 de agosto pasado ingresó a la propiedad de Bertón un Fiat Palio. A través del registro de las cámaras de seguridad de la casa, los investigadores pudieron ver que Córdoba conducía y la otra mujer iba en el asiento del acompañante.

Las mujeres se bajaron y hablaron con Bertón. En las imágenes registradas por las cámaras parece que el hombre les muestra parte del predio, mientras mantienen una conversación. Luego Córdoba vuelve al auto, mientras su compañera sigue hablando con el dueño de casa, paseando por el terreno.

Es entonces cuando Peña sale de la parte trasera del auto, ingresa a la vivienda y se desplaza por distintas habitaciones, como si buscara algo.

La imagen de la cara del presunto agresor se ve nítidamente en las imágenes, ya que el hombre comienza a cortar los cables de la instalación de la cámara y la filmación se detiene en ese momento.

Pero quedó el registro de las cámaras exteriores, donde se puede ver a las 18:05 que los tres imputados se van de la casa. Los investigadores creen que en ese momento se habría producido el homicidio de Bertón, aunque eso es sólo una hipótesis, ya que no hay registro fílmico del hecho.

Lo que sí se sabe, por las cámaras exteriores que siguieron funcionando, es que a las 18:30 Peña y Núñez regresaron a la casa de Bertón y en ese momento iniciaron el fuego en la habitación donde luego fue encontrado sin vida el jubilado.