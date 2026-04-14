14 de abril de 2026 - 08:58

Inseguridad en Mendoza: un detenido con moto robada en Luján y asalto a un delivery en Las Heras

Dos hechos de inseguridad vinculados al robo de motos se registraron en las últimas horas en el Gran Mendoza, uno con un detenido en Luján de Cuyo y otro que tuvo como víctima a un repartidor en Las Heras.

Inseguridad en Mendoza: un detenido con moto robada en Luján y asalto a un delivery en Las Heras

Inseguridad en Mendoza: un detenido con moto robada en Luján y asalto a un delivery en Las Heras

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hechos de inseguridad vinculados al robo de motos se registraron en las últimas horas en el Gran Mendoza, uno con un detenido en Luján de Cuyo y otro que tuvo como víctima a un repartidor en Las Heras.

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El primero ocurrió cerca de las 20:30, cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos en la zona de Ugarteche. Allí intentaron identificar a un joven que circulaba en moto en inmediaciones de Ruta 15 y Sarmiento, pero el sujeto se dio a la fuga por calles internas.

Tras un operativo, fue interceptado en la Ruta 40, a la altura del kilómetro 45, en Luján de Cuyo. Al verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro por hurto agravado desde junio de 2025. El conductor, identificado como T.E.R. (20), quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras que la motocicleta fue secuestrada.

Por otro lado, alrededor de las 19:00, un joven de 25 años fue víctima de un violento asalto en Las Heras. Según la denuncia, el trabajador realizaba entregas como delivery y acudió a un pedido coordinado por GPS en la zona de Dorrego y Pimenides.

Al llegar a un descampado, fue sorprendido por delincuentes armados que lo amenazaron y le sustrajeron su moto, una Motomel Serie 2 de color negro. Tras el hecho, intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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