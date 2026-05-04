Coparticipación, recaudación y pymes: las definiciones que dejó Víctor Fayad para este año

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , trazó definiciones sobre la situación económica de Mendoza y la Nación . En el marco de la asamblea legislativa , el funcionario del gobernador Alfredo Cornejo se refirió a distintos ejes, entre ellos la coparticipación federal , que impacta en las cuentas provinciales.

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Fayad señaló que se trata de “un tema que le hemos discutido varias veces al Gobierno nacional y nos han respondido ‘arréglenlo entre las provincias ’”. De hecho fue un reclamo que planteó Cornejo desde marzo pasado, en los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, al referirse sobre una reforma impositiva.

“Es una ley que va al Congreso y, como se trata de la coparticipación secundaria —la que se reparte entre las provincias y no la primaria, que define cuánto se distribuye entre Nación y provincias—, la Nación en parte se desliga del tema. Pero creo que es, sin duda, la discusión fiscal más importante que debemos dar hacia adelante”, planteó.

En el plano local, Fayad advirtió que se trata de “una época con fuerte caída de recursos ” y lo vinculó al debate por la autonomía municipal , impulsado por el Poder Ejecutivo y con media sanción en Diputados .

“La provincia sufre una caída de recursos y, a guas abajo, los municipios también. Pero sería un error, desde el punto de vista institucional, plantear una reforma en la forma en que se percibe la autonomía municipal por una cuestión coyuntural”, señaló y puso como ejemplo los municipios de Córdoba, que cobran sus propios impuestos.

Sobre la estrategia para afrontar este escenario, el ministro afirmó que “Mendoza está preparada” y destacó el orden de las cuentas fiscales. “Nos encuentra en una mejor posición que otras provincias y esperamos que la situación se revierta para seguir mejorando los servicios”, sostuvo.

También explicó que anteriormente el superávit se destinaba a la cancelación de deuda, al plan de obra pública y a gastos corrientes. “La primera reacción de cualquier provincia ante la caída de recursos es frenar la obra pública. Nosotros no hicimos eso: este año vamos a ejecutar un plan récord, gracias a contar con financiamiento”, indicó.

En ese sentido, remarcó el rol de los Fondos del Resarcimiento, que permitieron sostener niveles altos de inversión. “Es positivo no solo por el impacto futuro, sino porque se invierte en construcción en un momento en que el sector empieza a repuntar”, explicó.

Respecto de la deuda, agregó que actualmente la provincia aprovecha su calidad crediticia para refinanciar compromisos, en lugar de cancelarlos con recursos propios.

Medidas para las pymes

Por último, Fayad sostuvo que el financiamiento al sector productivo y a las pymes es un "objetivo" central del gobierno provincial. En ese marco, destacó tres herramientas anunciadas por Cornejo:

Sistema de garantías: “Básicamente permite que una pequeña empresa pueda acceder a financiamiento en condiciones similares a las grandes empresas”, dijo.

“Básicamente permite que una pequeña empresa pueda acceder a financiamiento en condiciones similares a las grandes empresas”, dijo. Subsidios de tasas: “Vamos a concentrarnos en subsidios de tasas para aquellos créditos que le permitan a las pequeñas empresas invertir y modificar la producción”, agregó.

“Vamos a concentrarnos en subsidios de tasas para aquellos créditos que le permitan a las pequeñas empresas invertir y modificar la producción”, agregó. Baja de tasas: “Vamos a seguir trabajando en la baja de impuestos, ya lo hemos hecho en el sellado e Ingresos Brutos, que creemos que es la política más efectiva para descomprimir a la presión fiscal a las pymes”, completó.

Finalmente, advirtió que el desempeño de las pymes también depende del contexto macroeconómico: “Es clave que se recupere el consumo y se ordene la macroeconomía”, concluyó.