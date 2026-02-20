20 de febrero de 2026 - 10:14

Las personas con mejor desarrollo cognitivo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Algunos estudios analizaron si el mes de nacimiento influye en el desarrollo cognitivo. Qué meses muestran ventajas estadísticas y qué explica la ciencia.

Emotional-intelligence-art
Por Andrés Aguilera

Investigaciones en psicología del desarrollo señalan que, en sistemas donde el ciclo se organiza con corte a mitad de año, los nacidos en julio, agosto y septiembre suelen ser los mayores dentro del aula y presentan ventajas en rendimiento. En análisis de psicología del desarrollo aplicada a educación se explica cómo la edad influye en atención, memoria y autoestima académica.

Qué meses muestran ventaja en el calendario argentino

Con corte escolar en junio, quienes nacen en julio son los mayores del curso.

Eso implica que un alumno de julio puede tener casi un año más que uno nacido en junio del año siguiente.

En la infancia, esa diferencia es significativa en términos de maduración cognitiva.

Por eso, julio, agosto y septiembre suelen mostrar mejores indicadores iniciales de desempeño escolar.

Por qué la edad relativa impacta en el desarrollo cognitivo

A los cinco o seis años, unos meses cambian la capacidad de autorregulación y concentración.

Los alumnos mayores tienden a resolver mejor tareas que exigen memoria de trabajo.

Esa ventaja puede traducirse en mejores calificaciones tempranas.

El reconocimiento académico fortalece la autoestima y refuerza el aprendizaje.

image

Qué pasa con los nacidos en junio

Los nacidos en junio suelen ser los más chicos del grado.

Eso no implica menor capacidad intelectual, pero sí menor desarrollo madurativo al inicio.

Algunos pueden necesitar más tiempo para adquirir habilidades de lectoescritura.

Sin apoyo adecuado, pueden acumular experiencias de frustración innecesarias.

Qué dicen los especialistas y qué no

Expertos en psicología educativa aclaran que estas diferencias son estadísticas, no determinantes.

El desarrollo cognitivo depende más de estimulación, entorno familiar y calidad docente.

Las brechas iniciales suelen reducirse en la adolescencia.

El mes de nacimiento puede influir al comienzo del recorrido escolar, pero no define la inteligencia ni el potencial futuro.

