27 de febrero de 2026 - 12:08

Si guardás cajas de zapatos, tenés un tesoro: el paso a paso para darles nueva vida

Lo que muchos acumulan sin saber puede convertirse en una solución práctica para el hogar: ideas de reciclaje, organización y decoración con un simple truco.

image
Por Ignacio Alvarado

Las cajas de zapatos suelen acumularse en placares y depósitos. Sin embargo, lejos de ser un estorbo, pueden transformarse en un verdadero tesoro para el hogar. Con un poco de creatividad y un sencillo truco de reciclaje, es posible darles una segunda vida útil y sumarlas a la decoración o a la organización diaria.

El cartón rígido con el que están fabricadas ofrece resistencia y versatilidad, ideal para múltiples proyectos caseros.

image

Paso 1: Refuerzo y preparación

Antes de reutilizarlas, revisá que estén en buen estado. Podés reforzar las esquinas con cinta adhesiva o pegamento para asegurar mayor durabilidad. Si la superficie tiene marcas, cubrirla con papel autoadhesivo o tela es una solución simple y económica.

Paso 2: Organizadores personalizados

Una de las opciones más prácticas es convertirlas en organizadores. Sirven para guardar ropa interior, cables, documentos o accesorios. Solo necesitás dividir el interior con separadores de cartón y adaptar el tamaño según la necesidad.

Este método mejora la organización del espacio sin gastar dinero extra.

Paso 3: Cajas decorativas

Si buscás sumar estilo, podés forrarlas con tela, papel estampado o pintura acrílica. Incluso agregar etiquetas o manijas de cuerda para facilitar su uso.

Ubicadas en estantes o debajo de la cama, se integran a la decoración del ambiente y ayudan a mantener el orden.

image

Paso 4: Archivadores o cajas de recuerdos

Otra alternativa es destinarlas a guardar fotografías, cartas o documentos importantes. Al estar cerradas, protegen el contenido del polvo y la luz.

Reutilizar cajas de zapatos es una forma concreta de aplicar el reciclaje en el hogar. Lo que parecía un objeto descartable puede convertirse en una solución funcional y estética.

image

Con pocos materiales y algo de tiempo, esas cajas guardadas dejan de ocupar espacio y pasan a ser aliadas de la organización diaria.

